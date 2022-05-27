Đóng phim nào là phim đó “hot” Bạch Lộc lại tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong các chương trình tạp kỹ.

Trong mùa mới của "Keep Running" vừa phát sóng, mọi người lại thấy bóng dáng của Bãi Lộc, khác hẳn với những lần tham gia với vai trò khách mời những mùa trước, lần này Bạch Lộ tham gia ghi hình với tư cách người chơi thường trú của chương trình.

Đây dường như là lần đầu tiên Bạch Lộc tham gia một chương trình tạp kỹ với tư cách thường trú nên mọi người rất kỳ vọng vào những tiếc mục và phần thể hiện tiếp theo của cô. Tất nhiên, cũng rất lạc quan, bởi phong độ và thành tích của Bạch Lộc ở mảng phim truyền hình đều rất tốt. Chỉ từ những tác phẩm mà Bạch Lộc tham gia với vai nữ chính, có thể thấy phần lớn bộ phim truyền hình nào do cô đóng vai chính đều là những bộ ăn khách, như bộ phim “Đại vương không dễ làm” trước đó. Mặc dù nhiều khán giả và netizen có thể còn lạ lẫm với bộ phim truyền hình này, vì đây là tác phẩm trước khi Bạch Lộc trở nên nổi tiếng, nhưng bộ phim này cũng đã rất nổi tiếng và được yêu thích khi phát sóng, thậm chí nếu bạn xem lại thì có thể thấy đây là một tác phẩm rất hay.

“Chiêu Dao” cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Bạch Lộc. Nhiều người dần biết đến và quen thuộc với Bạch Lộc qua bộ phim này, cũng chính bộ phim này đã khiến Bạch Lộc và bạn diễn Hứa Khải trở thành một cặp CP kinh điển. Cho nên, nhiều người vô cùng mong đợi cả hai sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau, và "Học viện quân sự Liệt Hỏa ", lại là một tác phẩm với sự tái hợp của hai người, kết hợp lại lại càng ngọt ngào và ấm áp hơn, nhận được nhiều sự đón nhận và yên mến của khán giả. Ngoài ra còn có "Thế giới nợ tôi mối tình đầu" và "Cửu Lưu Bá chủ" do Bạch Lộc đóng vai chính, tuy hai bộ phim truyền hình không mấy nổi tiếng. Nhưng khi được phát sóng, dù là lượng phát sóng hay nhiệt độ phim, cũng đều có mức độ phổ biến nhất định. Tiếp theo, "Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc và La Vân Hi, chắc chắn là một bộ phim truyền hình rất thành công và “hot”.

Còn có "Châu sinh như cố" và "Một đời một kiếp" phát sóng vào năm ngoái, đều là những tác phẩm càng “hot” hơn, khi hai bộ phim này phát sóng có thể nói nhiều kỷ lục của các nền tảng phát sóng lần lượt bị phá vỡ. Và tác phẩm phát sóng cùng lúc cũng do cô thủ vai chính “Ngọc Lâu Xuân” tuy không nổi bằng nhưng cũng được xem là bộ phim có danh tiếng và đạt được thành tích ổn định. Tóm lại thì về mảng phim truyền hình, Bạch Lộc đóng phim nào là phim đấy “hot”, có nhiều tác phẩm thành công, có thể nói khả năng gánh phim của cô ấy với tư cách là một diễn viên là điều không thể nghi ngờ. Sau khi chứng tỏ thực lực diễn viên của cô, hiện Bạch Lộc đang ghi hình "Keep Running" với tư cách người chơi thường trú của chương trình. Có thể nói Bạch Lộc sắp phát huy thế mạnh của mình trong các chương trình tạp kỹ một lần nữa, vậy phong độ trên các chương trình tạp kỹ của cô ấy như thế nào? Chắc rằng trong mảng này cô nàng cũng hoàn thành tốt không kém với vai trò diễn viên của mình. Bởi vì phần thể hiện trong chương trình tạp kỹ Bạch Lộc rất chân thực đời thường và rất dễ chịu, giống như những lần tham gia với vai trò khách mời trước đây. Trong chương trình, Bạch Lộc không hề khoác trên mình thần tượng hay ngôi sao gì cả. Ấn tượng nhất là nụ cười thương hiệu của cô, khi cười thì lộ hết cả hàm răng, cảnh này khiến mọi người khi xem không thể kìm lòng được mà cười thành tiếng theo cô. Hơn nữa, cảm giác về sự đa dạng của Bạch Lộc cũng rất tốt. Lấy ví dụ như số mới nhất của "Keep Running". Có vài lần, cô tinh nghịch dùng tiếng địa phương có thể hiểu được cảm giác vui vẻ của cô khi tham gia chương trình, ngoài ra lúc truyền tin cho Hồ Ngạn Bân và Lâm Duẫn còn nâng tông giọng lên thật cao. Và nhiều tương tác với Sa Dật và những người khác, tất cả đều làm cho mọi người thấy vui vẻ và thoải mái trong chương trình. Và những hài hước và niềm vui này đã được truyền tải đến khán giả, cũng chính là yếu tố góp phần hút người xem. Có thể nói Bạch Lộc trong các chương trình tạp kỹ cũng rất thành công.

Selina Nhậm Gia Huyên (S.H.E) kiên quyết không tái hôn dù bạn trai ngỏ ý Dù đang hẹn hò và chung sống với bạn trai kém 7 tuổi, Selina Nhậm Gia Huyên cho biết cô sẽ không bao giờ tái hôn dù cho có được bạn trai ngỏ lời một cách chân tình nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-phim-nao-la-phim-do-hot-bach-loc-lai-tiep-tuc-phat-huy-the-manh-cua-minh-trong-cac-chuong-trinh-tap-ky-469132.html