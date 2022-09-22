Diva làng nhạc châu Á U60 dáng đẹp nhờ ăn sáng đúng cách

Vương Phi sinh năm 1969 tại Bắc Kinh nhưng thành danh tại Hong Kong (Trung Quốc), được mệnh danh là Thiên hậu làng nhạc. Khởi nghiệp ở tuổi 20, nữ ca sĩ mang đến sự mới mẻ cho làng nhạc Hoa ngữ bằng chất giọng ngọt ngào, nhưng đầy nội lực.

Vương Phi là nghệ sĩ lớn, có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, dù ít xuất hiện trước truyền thông, sức hút của Thiên hậu Hong Kong vẫn không suy giảm. Ở tuổi 53 Vương Phi luôn duy trì cân nặng ở mức 46 kg với hình thể săn chắc, da dẻ mịn màng không tì vết và luôn được xem là biểu tượng sắc đẹp của Cbiz.

Nhờ nhan sắc tươi trẻ hơn tuổi, nữ ca sĩ là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu mỹ phẩm săn đón. Cô có một sự nghiệp và nhan sắc hoàn hảo và là tượng đài trong làng giải trí mà bất kỳ ngôi sao nào cũng mong muốn đạt được.

Ở Vương Phi toát lên nét đẹp vừa phóng khoáng, vừa lạnh lùng, nhưng cũng vừa có chút ngây dại của người thiếu nữ. Mỗi khi cô ấy cười luôn khiến người đối diện xiêu lòng.

Ở Vương Phi toát lên nét đẹp vừa phóng khoáng, vừa lạnh lùng, nhưng cũng vừa có chút ngây dại của người thiếu nữ. Mỗi khi cô ấy cười luôn khiến người đối diện xiêu lòng.

Hiện nay dù ở tuổi ngoài 50, Thiên hậu Hong Kong vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, thanh mảnh. Dù ở tuổi ngũ tuần, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét trẻ trung trên khuôn mặt, vóc dáng mảnh mai.

Người đàn bà khiến mọi đàn ông mê đắm

Gần 30 năm qua, Vương Phi vẫn được coi là giọng ca độc nhất vô nhị của làng nhạc Trung Quốc. Sức ảnh hưởng và lượng fan của cô trải khắp châu Á. Danh hiệu "Thiên hậu" được người hâm mộ ưu ái trao cho Vương Phi dường như không có ai thay thế được.

Vương Phi là ca sĩ người Hoa đầu tiên bước lên bìa mặt tạp chí nổi tiếng Time của Mỹ và còn được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nữ ca sĩ có doanh thu đĩa nhạc cao nhất. Với giọng hát tuyệt vời, phong cách đi trước thời đại và nhan sắc hoàn hảo, đến nay Vương Phi vẫn là "bức tường thành" của làng giải trí Hoa ngữ.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Vương Phi cũng lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong 6 bộ phim nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là trong các tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Nhiều năm nay, cô không còn tham gia ca hát thường xuyên nhưng những sản phẩm âm nhạc mới mẻ của Vương Phi vẫn luôn được công chúng đón nhận. Cô kiếm bộn tiền từ việc bán bản quyền các ca khúc cũ, cát-sê tham dự các sự kiện hay làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu. Cuộc sống của Vương Phi hiện tại không còn gắn liền với làng giải trí mà rất đơn giản, thoải mái và vui tươi. "Thiên hậu" dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đi làm đẹp...

Thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, Vương Phi được xem là người phụ nữ trong mộng của nhiều đàn ông tại châu Á. Chất giọng đầy mê hoặc, dáng vóc thanh mảnh, gương mặt cá tính của "thiên hậu" giúp cô luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, Vương Phi lại kết hôn khá sớm và chỉ gắn bó với một số người đàn ông nhất định. Các mối quan hệ của cô luôn tiêu tốn giấy mực của truyền thông và hút sự quan tâm của dư luận.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Vương Phi

TẬP YOGA:

Vương Phi cho biết: “Tập luyện yoga cùng âm nhạc vừa thư giãn, giải tỏa căng thẳng vừa giúp cơ thể mềm dẻo và định hình vóc dáng". Nhờ kiên trì tập luyện nhiều năm, dù ngoài 50 tuổi, sao nữ vẫn giữ được cơ thể săn chắc, dẻo dai. Vương Phi khẳng định mỗi ngày cô đều bỏ ra ít nhất 5 phút luyện tập dù lịch trình có bận rộn đến mấy.

KHÔNG BỎ BỮA SÁNG:

Vương Phi từng tiết lộ bản thân hạn chế ăn thực phẩm chính, thay vào đó là dùng món "súp phù thủy" - súp rau củ hầm để duy trì cân nặng. Cô cũng có thói quen không bỏ bữa sáng, không ăn muộn vào buổi tối. Những lúc không có lịch quay đêm, nữ ca sĩ sẽ không ăn tinh bột, thực phẩm ngọt hay nhiều dầu mỡ.

Nữ diva chia sẻ: “Tôi không bỏ bữa sáng vì đây là bữa ăn rất quan trọng, cung cấp năng lượng cho ngày mới làm việc hiệu quả. Bữa trưa, tôi ăn bình thường, chiều tối ăn ít hơn, thanh đạm hơn và hạn chế tinh bột".

KHÔNG LẠM DỤNG THẨM MỸ:

Nhờ việc nói không với thẩm mỹ quá đà, giọng ca 51 vẫn giữ được nét tự nhiên, không gượng gạo. Hơn 30 năm trong nghề, khán giả vẫn đánh giá Vương Phi là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hong Kong. Nhiều năm qua cô yêu thích việc chăm sóc làn da tỉ mỉ chứ không muốn đụng chạm dao kéo và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô quan niệm vẻ đẹp tự nhiên luôn là tốt nhất làm cho người hâm mộ luôn yêu mến và nhận ra cô.