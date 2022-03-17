Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao?

Sao quốc tế 17/03/2022 21:33

Dường như vai diễn hồng nhan bạc mệnh trong sự nghiệp đã thật sự vận vào đa số những mỹ nhân Cbiz thủ vai tứ đại mỹ nhân trong lịch sử xứ Trung.

"Tứ đại mỹ nhân" là cụm từ dùng để tả 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó gồm có Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Sở hữu nhan sắc được ca tụng với nhiều mỹ từ như "trầm ngư", "lạc nhạn", "tu hoa", "bế nguyệt". Thế nhưng cuộc đời của họ lại gắn liền với nhiều sóng gió và bí ẩn. "Tứ đại mỹ nhân" đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học lẫn truyền hình, điện ảnh. Đây là 4 gương mặt đã tạo nên "tứ đại mỹ nhân" kinh điển của màn ảnh Hoa Ngữ.

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 1

Tây Thi - Lê Yến San

Tây Thi là mỹ nhân nổi tiếng nhất thời Xuân Thu, cũng chính là người đã khiến cho triều Ngô sụp đổ, dẫn tới chiến thắng của Việt Vương Câu Tiễn. Cuộc đời nhiều sóng gió của Tây Thi được khắc họa nhiều lần trên màn ảnh với nhiều người đẹp khác nhau đảm nhận. Trong đó, phiên bản Tây Thi do Tưởng Cần Cần và Lê Yến San gây ấn tượng nhiều nhất với khán giả. Tuy nhiên, Lê Yến San có phần nhỉn hơn một chút. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 2

Lê Yến San vốn là Hoa Hậu Á Châu năm 1985 sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất ấn tượng. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì cô bất ngờ tuyên bố lập gia đình với chàng tài tử võ thuật đã từng có một đời vợ là Lưu Vinh. Tiếp sau đó, Lê Yến San cũng tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài 8 năm, cô đột ngột đâm đơn kiện chồng cũ đánh đập trong suốt thời gian chung sống và quyết định ly hôn. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 3

Đồng thời, Lê Yến San còn yêu cầu tòa án phải giúp đỡ bảo vệ sự an toàn của mẹ con cô bởi những đe dọa ác ý từ chồng cũ. Sau khi ly hôn, Lê Yến San quay lại làng giải trí và tích cực với các hoạt động thiện nguyện để xây dựng lại hình ảnh cho mình nhưng cô đã không thể lấy lại hào quang khi xưa. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 4

Vương Chiêu Quân - Lý Thể Hoa

Vương Chiêu Quân là nàng mỹ nhân số khổ sống dưới thời Tây Hán với nhan sắc được miêu tả là đẹp đến mức chim bay lạc đường nhưng cuộc đời lại nhiều trắc trở khi phải trở thành vợ của Thiền Vu Hung Nô bởi một cuộc hôn nhân chính trị. Cuộc đời luôn phải bị người khác sắp xếp kể cả hôn nhân đại sự cả đời của nàng đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà làm phim và có rất nhiều mỹ nhân Cbiz đã thủ vai này. Trong đó, xuất sắc nhất là Lý Thể Hoa. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 5

Lý Thể Hoa đảm nhận vai diễn Vương Chiêu Quân trong bộ phim "Chiêu Quân tái xuất" ra mắt năm 2008, gây ấn tượng với người xem bằng gương mặt phúc hậu, vẻ đẹp cổ điển cực kỳ thích hợp với dòng phim cổ trang giúp cô trở thành nàng Vương Chiêu Quân đẹp nhất màn ảnh cho đến nay. Ngoài thành công với vai trò là một diễn viên, Lý Thể Hoa còn rất đa năng khi gặt hái được nhiều thành tích nổi bật ở cả lĩnh vực âm nhạcthời trang

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 6

Có một sự nghiệp sáng chói là thế nhưng đời tư của Lý Thể Hoa gặp rất nhiều sóng gió. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, cô từng bị đóng băng sự nghiệp toàn bộ bởi từ chối "quy tắc ngầm" làm mất lòng nhà sản xuất. Lúc ấy, gia đình cô vẫn chưa trả hết nợ, cuộc sống càng trở nên khó khăn. Năm 2004, Lý Thể Hoa quyết định rời nhà đài cũ chuyển sang công ty điện ảnh Hoàn Vũ và bắt đầu nổi tiếng trở lại với vai Vương Chiêu Quân. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 7

Thế nhưng, cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu cô lại vướng phải bê bối "bán thân". Khi ấy, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng vợ của giám đốc công ty Hoàn Vũ là Triệu Tuyết Anh đã tố chồng mình ép Lý Thể Hoa "đi khách" với đối tác của công ty là các đại gia. Sự việc khiến cho sự nghiệp của Lý Thể Hoa tiêu tan trong phút chốc, có thời điểm người đẹp bị phát hiện đi bán quần áo ở lề đường vì không có phim đóng. Năm 2011, may mắn tiếp tục mỉm cười với cô nàng vào năm 2011 sau khi đóng vai phản diện trong bộ phim "Bông hồng có gai" giúp tên tuổi cô hot trở lại, cát xê cũng từ đó tăng lên gấp 30 lần. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 8

Điêu Thuyền - Trần Hồng

Điêu Thuyền là mỹ nhân nổi tiếng trong tiểu thuyết thời Tam Quốc được ví nhan sắc khiến cho trăng phải xấu hổ giấu mình, cũng chính là nguyên nhân gây nên sự bất đồng giữa Đổng Trác và Lữ Bố, nguyên nhân sâu xa cho cuộc chiến loạn sau này. Hình tượng Điêu Thuyền đã có tới 19 diễn viên từng thủ vai trên màn ảnh, tuy nhiên phiên bản Điêu Thuyền do Trần Hồng đảm nhận được coi là nàng Điêu Thuyền xinh đẹp nhất cho đến nay. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 9

Trần Hồng đảm nhận vai Điêu Thuyền trong bộ phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa" ra mắt năm 1994, dù xuất hiện không nhiều nhưng cô gây được ấn tượng mạnh cho khán giả nhờ vẻ đẹp dịu dàng cùng tài năng diễn xuất tài tình. Cũng chính nhờ thành công từ vai diễn này mà vào năm 2003, Trần Hồng tiếp tục được mời đảm nhận vai Điêu Thuyền trong bộ phim truyền hình "Lữ Bố và Điêu Thuyền". 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 10

Trần Hồng vốn xuất thân trong gia đình có gia thế khủng, sở hữu nhan sắc xinh đẹp nên cô gần như không hề kiêng dè ai, luôn nói thẳng trước các sao lớn như Thành Long hay Dương Mịch. Tuy nhiên, Trần Hồng cũng thường xuyên bị mỉa mai là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân hạnh phúc của đạo diễn Trần Khải Ca với vợ cũ là MC Nghê Bình. Trần Hồng không chỉ bị cho là quyến rũ vị đạo diễn hơn cô đến 17 tuổi mà còn lên tiếng chê bai tình địch già xấu, không đủ quyến rũ, thiếu nữ tính. Hiện tại, Trần Hồng đã lui về phía sau, chủ yếu giúp đỡ sự nghiệp của chồng và con trai. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 11

Dương Quý Phi - Lâm Phương Bình

Dương Quý Phi hay còn gọi là Dương Ngọc Hoàn là một mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, sở hữu vẻ đẹp được cho là khiến cho hoa cũng phải thu mình hổ thẹn. Cũng chính được miêu tả vẻ đẹp như vậy mà vai diễn này hầu như đều được giao cho các mỹ nhân sắc nước hương trời của Cbiz như Phạm Băng Băng, Ân Đào, Phùng Bảo Bảo,... Tuy nhiên, nàng Dương Quý Phi để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả chính là do Lâm Phương Bình đảm nhận trong bộ phim truyền hình "Đường Minh Hoàng" ra mắt năm 1991. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 12

Được biết, để có được vai diễn kinh điển này, Lâm Phương Bình đã phải vượt qua 1700 ứng viên khác và tăng 15 cân để ngoại hình tròn trịa như Dương Quý Phi. Không chỉ vậy, cô còn phải tích cực học vũ đạo, các điệu múa trong phim hoàn toàn do cô thực hiện. Tuy nhiên, công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng khi vai diễn này đã mang lại giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô tại lễ trao giải Kim Ưng năm 1993. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 13

Thế nhưng, cái lợi cũng đi liền cái hại, vai diễn nổi tiếng này đã khiến cho Lâm Phương Bình trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, ra sức hãm hại cô. Vào một lần đang nghỉ ngơi tại phim trường, Lâm Phương Bình từng bị một tấm kính lớn bất ngờ rơi xuống đập vào ngón chân cô và vỡ vụn. Sau đó, hung thủ được phát hiện chính là một diễn viên đã vì ghen tị trước thành công của cô mà bày mưu muốn hủy hoại nhan sắc nữ diễn viên. Ngoài ra, trong thời gian quay phim, Lâm Phương Bình từng bị người khác tung những hình ảnh khỏa thân khiến cô bị mọi người bàn tán. May mắn là một nhiếp ảnh gia đã chứng minh giúp cô đó không phải ảnh của cô, giải oan cho cô. 

Diễn viên thủ vai tứ đại mỹ nhân kinh điển màn ảnh Hoa Ngữ giờ ra sao? - Ảnh 14
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