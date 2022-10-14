Diễn viên 'Hoàng Tử Ếch' Vương Tín Tường bán hàng ở chợ đêm hậu bê bối tình dục

Sao quốc tế 14/10/2022 21:47

Hậu bê bối quấy rối tình dục, Vương Tín Tường đã đánh mất cả sự nghiệp và phải làm nhiều việc khác nhau để mưu sinh.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, Vương Tín Tường hiện tại sống khá chật vật, phải mưu sinh bằng cách buôn bán tại chợ đêm. Nam diễn viên bán các mặt hàng như thịt, cá nướng.

Theo Sent, Vương Tín Tường đã bắt đầu công việc buôn bán thức ăn này được vài năm rồi. Do không có tiền thuê mặt bằng, nam diễn viên lựa chọn việc bán hàng rong, địa điểm không cố định tại khắp các khu chợ đêm ở Đài Loan.

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Vương Tín Tường bán thức ăn tại chợ đêm Đài Loan

Mỗi khi kinh doanh tại một địa điểm mới, Vương Tín Tường sẽ đăng tải lên trang cá nhân mình những hình ảnh anh đang tất bật chuẩn bị để quảng cáo. Nam diễn viên tâm sự dù công việc buôn bán mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhưng anh vẫn hy vọng có thêm cơ hội diễn xuất nữa.

Vương Tính Tường từng là một trong những diễn viên Đài Loan triển vọng nhất vai diễn trong các bộ phim Nhân gian huyền ảo, Hoàng tử ếch, Giang hồ tâm huynh đệ tình, Thề non hẹn biển... Tuy vậy, anh đã đánh mất tất cả vì scandal của mình.

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Dù công việc buôn bán mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhưng Vương Tín Tường vẫn hy vọng có thêm cơ hội diễn xuất nữa

Theo TVBS, vào năm 2014, Vương Tín Tường bị một cô gái kiện vì quấy rối tình dục và xúc phạm nhân phẩm. Cụ thể, nam diễn viên đã dùng thái độ khiếm nhã, yêu cầu trả tiền cho một cô gái bán cau ở chợ để được xem ngực, khi bị từ chối thì anh chụp lại ảnh của cô và đăng tải lên MXH. Sau đó, cô gái này đã báo cảnh sát về sự việc trên.

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Scandal này đã khiến Vương Tín Tường sụp đổ sự nghiệp. Dù từng lên tiếng xin lỗi tới 3 lần nhưng anh vẫn không được khán giả tha thứ và trở lại thời hoàng kim. Cho đến năm 2021, nam diễn viên mới có cơ hội đóng một vai phụ trong Hý Thuyết Đài Loan.

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