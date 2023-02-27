Diễn biến mới vụ người mẫu Hồng Kông bị nhà chồng cũ sát hại dã man: Đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân

Sao quốc tế 27/02/2023 15:07

Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị nhà chồng sát hại, lực lượng chức năng đã tìm ra phần đầu của nạn nhân.

Mới đây theo nhiều nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc, sau nỗ lực tìm kiếm thi thể còn sót lại của nạn nhân lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Hồng Kông Abby Choi (Thái Thiên Phượng) trong nồi súp mà cảnh sát mang về từ hiện trường ở Tai Po.

Diễn biến mới vụ người mẫu Hồng Kông bị nhà chồng cũ sát hại dã man: Đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân - Ảnh 1
Abby Choi - Ảnh: Internet

Trước đó, cảnh sát cũng đã phát hiện đôi chân của nữ người mẫu cùng một số giấy tờ tuỳ thân trong tủ lạnh. Với thủ đoạn tàn bạo và nhẫn tâm đến đáng sợ nhiều người cho rằng đây chính là vụ án rúng động nhất tại Châu Á trong vòng vài năm trở lại đây bởi cách thức hung thủ ra tây quá tàn nhẫn. 

Thậm chí để tìm kiếm thi thể nạn nhân, hàng trăm cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã điều đến nghĩa trang và đập nước ở khu vực Tseung Kwan O để tìm kiếm. 

Diễn biến mới vụ người mẫu Hồng Kông bị nhà chồng cũ sát hại dã man: Đã tìm thấy phần đầu của nạn nhân - Ảnh 2
Người dân thương xót cho sự ra đi của người đẹp - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ người mẫu đã mất tích vào ngày 21/2. Thi thể của cô được tìm thấy trong ngôi nhà của ba chồng cũ trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Theo điều tra, người chủ mưu là gia đình chồng cũ của Abby Choi, lý do được xác định là mâu thuẫn tiền bạc, con số lên đến 12,7 triệu USD (tương đương 302 tỷ VND). 

Cha chồng của cô đã lên kế hoạch bắt giữ Abby và cả nhà đã ra tay man rợ đối với nạn nhân. Anh trai chồng cũ của cô (hiện là tài xế của Abby Choi) đã đánh ngất người mẫu, sau đó đưa đến căn hộ được thuê sẵn cách đây cách 1 tháng. Nhằm để che đậy tội ác của mình, những kẻ thủ ác đã phanh xác cô ra và cất giữ ở nhiều nơi nhằm đánh lạc hướng điều tra cũng như dễ phi tang hơn. 

The Straits Times cho hay, Abby Choi là một biểu tượng thời trang có ảnh hưởng lớn được săn lùng nhiều nhất trong ngành tại Hongkong. Cách đây chưa đầy hai tuần, Abby Choi vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang L'Officiel Monaco.

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man

Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại dã mang, lực lượng chức năng mới đây đã tiết lộ thêm một số tình tiết mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Abby Choi Abby Choi bị sát hại người mẫu Hong Kong bị sát hại sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Tìm thấy phần thi thể còn lại của người mẫu Thái Thiên Phượng trong vụ án giết người rúng động tại Hồng Kông

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Chồng cũ người mẫu Thái Thiên Phượng nhập viện cấp cứu ngay sau khi bị bắt

Chồng đại gia của người mẫu 'bạc mệnh' Thái Thiên Phượng: 'Đời tôi hạnh phúc vì được ở bên cô ấy'

Chồng đại gia của người mẫu 'bạc mệnh' Thái Thiên Phượng: 'Đời tôi hạnh phúc vì được ở bên cô ấy'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới