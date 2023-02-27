Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị nhà chồng sát hại, lực lượng chức năng đã tìm ra phần đầu của nạn nhân.

Mới đây theo nhiều nguồn tin uy tín từ báo Trung Quốc, sau nỗ lực tìm kiếm thi thể còn sót lại của nạn nhân lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Hồng Kông Abby Choi (Thái Thiên Phượng) trong nồi súp mà cảnh sát mang về từ hiện trường ở Tai Po. Abby Choi - Ảnh: Internet Trước đó, cảnh sát cũng đã phát hiện đôi chân của nữ người mẫu cùng một số giấy tờ tuỳ thân trong tủ lạnh. Với thủ đoạn tàn bạo và nhẫn tâm đến đáng sợ nhiều người cho rằng đây chính là vụ án rúng động nhất tại Châu Á trong vòng vài năm trở lại đây bởi cách thức hung thủ ra tây quá tàn nhẫn.

Thậm chí để tìm kiếm thi thể nạn nhân, hàng trăm cảnh sát, thợ lặn, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ đã điều đến nghĩa trang và đập nước ở khu vực Tseung Kwan O để tìm kiếm. Người dân thương xót cho sự ra đi của người đẹp - Ảnh: Internet Trước đó, nữ người mẫu đã mất tích vào ngày 21/2. Thi thể của cô được tìm thấy trong ngôi nhà của ba chồng cũ trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Theo điều tra, người chủ mưu là gia đình chồng cũ của Abby Choi, lý do được xác định là mâu thuẫn tiền bạc, con số lên đến 12,7 triệu USD (tương đương 302 tỷ VND). Cha chồng của cô đã lên kế hoạch bắt giữ Abby và cả nhà đã ra tay man rợ đối với nạn nhân. Anh trai chồng cũ của cô (hiện là tài xế của Abby Choi) đã đánh ngất người mẫu, sau đó đưa đến căn hộ được thuê sẵn cách đây cách 1 tháng. Nhằm để che đậy tội ác của mình, những kẻ thủ ác đã phanh xác cô ra và cất giữ ở nhiều nơi nhằm đánh lạc hướng điều tra cũng như dễ phi tang hơn. The Straits Times cho hay, Abby Choi là một biểu tượng thời trang có ảnh hưởng lớn được săn lùng nhiều nhất trong ngành tại Hongkong. Cách đây chưa đầy hai tuần, Abby Choi vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang L'Officiel Monaco.

Những tình tiết rùng rợn mới trong vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại một cách dã man Liên quan đến vụ người mẫu Hồng Kông bị sát hại dã mang, lực lượng chức năng mới đây đã tiết lộ thêm một số tình tiết mới.

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