Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop

Sao quốc tế 07/03/2022 14:22

Thành viên Jennie của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink đã không còn xa lạ với các tín đồ thời trang, khi mà lần lượt hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel và Boucheron. Vậy lí do nào khiến cô ca sĩ trẻ này lại được để mắt nhiều đến như vậy? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về phong cách của cô nàng

Blackpink đã không phát hành bất kỳ bản nhạc mới nào kể từ "The Album" của năm 2020, nhưng các cô gái vẫn đang tạo ra những làn sóng trong giới giải trí, và điều này đặc biệt đúng với Jennie, người đang phát triển mạnh về mảng thời trang. Chỉ cần lướt nhẹ qua Instagram của cô ấy sẽ thấy được cô ấy bận rộn như thế nào trong vài tháng qua, từ người mẫu cho các thương hiệu thời trang xa xỉ như Calvin Klein, Chanel và Gentle Monster, cho đến vài cái tên khác. Cô ấy liên tục được ca ngợi vì phong cách của mình, và thậm chí còn có biệt danh là "Mẫu người Chanel" cho sự tận tâm của cô ấy đối với nhãn thời trang xa xỉ này. Vậy cho nên, chính xác thì điều gì khiến cô nàng này trở thành biểu tượng thời trang lý tưởng?

1. Cô ấy biến mọi thứ trở thành xu hướng:

Không còn gì để nghi ngờ nữa, ảnh hưởng của Jennie là vô cùng to lớn, nhưng cô thực sự thể hiện năng lực của mình khi cô biến một món đồ thời trang cực kỳ đơn giản lại trở thành xu hướng. Trong buổi biểu diễn cho đĩa đơn "Solo" 2018 của cô, cô đã xếp cặp kẹp tóc ở hai bên mặt, và điều này lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người và họ đã đặt tên cho nó là "Kẹp tóc của Jennie". Chúng chỉ là những chiếc kẹp đơn giản - một vật phẩm có khả năng trong tủ quần áo của hàng triệu người - nhưng Jennie đã tạo ra phong cách của riêng mình.

Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop - Ảnh 1
Jennie trên sân khấu Solo - Ảnh: Internet

2. Cô ấy đắm chìm trong mọi khía cạnh thời trang

Một biểu tượng thời trang thực sự không chỉ là hợp thời trang. Đã là người yêu thích thời trang - đặc biệt là một người yêu Chanel - Không có gì đáng kinh ngạc khi còn nhỏ, cô ấy không chỉ là người mẫu cho các thương hiệu thời trang, mà còn làm việc đằng sau hậu trường

Cô ấy là biên tập viên góp phần hỗ trợ cho tạp chí Vogue Korea số tháng 3 năm 2021, lên kế hoạch cho các buổi chụp ảnh, quyết định các ý tưởng và tạo kiểu tóc, trang điểm và quần áo - tất cả đều do cô ấy tự làm mẫu trên trang bìa.

Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop - Ảnh 2
Jennie trên tạp chí Vogue. Nguồn: Internet

3. Cô ấy mang cả phong cách thời trang vào trong âm nhạc của mình

Dù được xem như biểu tượng phong cách, nhưng trước hết Jennie là thành viên của Blackpink và là một nghệ sĩ. Do đó, cô cũng kết hợp phong cách thời trang của mình vào trong âm nhạc. Theo một cuộc phỏng vấn với Elle Korea, cô ấy luôn nỗ lực để thể hiện thông điệp của mình, không chỉ thông qua âm nhạc mà còn qua cái nhìn trực diện thông qua phong cách của cô ấy, cố gắng kết nối giữa thời trang và âm nhạc.

Trong video ca khúc Solo, cô đã kết hợp nhiều hơn 20 bộ trang phục cho mình và các vũ công, xem xét cách mỗi kiểu dáng  sẽ phản ánh những thay đổi trong âm nhạc như thế nào.

Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop - Ảnh 3
'Nữ hoàng' tạo trend của kpop 'gọi tên' Jennie - Ảnh: Internet

4. Sức quyến rũ của cô có khả năng lan truyền

Lí do rõ ràng nhất cho sự thành công của cô ấy như một biểu tượng thời trang là phong cách đĩnh đạc của Jennie. Tự tin và quyến rũ, Jennie đã nhiều lần chứng minh rằng cô ấy có thể phá cách với bất cứ trang phục hay concept nào. Mặc dù có sự lôi cuốn và thậm chí dữ dội trong khi biểu diễn, Jennie thật sự khá dè dặt và bộc lộ một mặt dễ thương hơn khi ra khỏi sân khấu. Sự khác biệt này rõ ràng đến nỗi, theo như Elle cho biết, cô ấy thậm chí còn bị sốc khi xem lại màn trình diễn của mình

Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop - Ảnh 4
Nét quyến rũ của Jennie khi trình diễn trên sân khấu. Nguồn: Internet
Điểm qua những lí do khiến Jennie - Blackpink được các nhãn hiệu đắt đỏ trên thế giới 'săn đón', ưu ái với danh xưng 'nữ hoàng thời trang' giới Kpop - Ảnh 5
Nét đáng yêu của Jennie khi rời khỏi sân khấu

Cùng với sức quyến rũ của mình, cô ấy cũng cho thấy sự tao nhã, sang trọng, điều này chắc chắn đã thu hút đực sự chú ý của các hãng thời trang. Cô trở thành người nổi tiếng Hàn Quốc đầu tiên làm người mẫu cho thương hiệu trang sức cao cấp Boucheron, người đã chọn cô ấy khi họ chuyển sang quảng bá bằng hình ảnh. Với sự đa dạng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Jennie được vô số thương hiệu thời trang cao cấp yêu thích

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) Thời trang của Jennie BLACK PINK

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