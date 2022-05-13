Điểm mặt những bộ phim được chuyển thể hay nhất Cbiz: Hương Mật Tựa Khói Sương chắc suất trong top, vị trí số 1 gây bất ngờ lớn

Ngoại trừ sự vắng bóng của Trần Tình Lệnh, Hương Mật Tựa Khói Sương cùng hàng loạt bộ phim kinh điển khác cũng đều góp mặt.
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Phần lớn số lượng phim Hoa ngữ được phát sóng mỗi năm đều được chuyển thể từ tiểu thuyết và đã có danh tiếng tốt từ trước đó. Tuy nhiên, không phải dự án chuyển thể nào cũng được fan nguyên tác công nhận và đánh giá cao.
Mới đây, theo một trang vlog của CĐM xứ Trung đã chính thức công bố danh sách các tác phẩm IP chuyển thể đạt danh tiếng tốt từ năm 2016 - 2021 (cụ thể là từ ngày 1/1/2016 đến 29/8/2021).
Năm 2016, dự án chuyển thể Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta với sự tham gia diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đã xuất sắc dành được số điểm 8.9 ấn tượng.
Dù chỉ là bộ phim với mức đầu tư thấp nhưng thành công của cặp đôi Dư Hoài và Cảnh Cảnh là điều khó ai có thể ngờ tới khi trở thành cặp đôi được yêu mến nhất trong năm đó.
Nói về dòng phim cổ trang, cũng có không ít những tác phẩm hấp dẫn có mặt trong danh sách như Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) với 7.8 điểm Douban, Minh Lan Truyện (2018) - 7.8 điểm, Cẩm Y Chi Hạ (2019) - 7.5 điểm, Đông Cung (2019) - 7.7 điểm, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020) - 7.5 điểm.
Đáng chú ý nhất trong danh sách này, cũng là điều khiến dân tình nổ ra tranh cãi lớn đó là sự vắng bóng của Trần Tình Lệnh. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết gốc Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, phát sóng năm 2019.
Netizen xứ Trung cho rằng sự thiếu vắng của Trần Tình Lệnh trong danh sách này là điều vô lý khi tác phẩm này đã được đánh giá cao trong khoảng thời gian công chiếu trước đó.
Hiện danh sách loạt phim này vẫn đang là chủ đề được đông đảo người hâm mộ xứ Trung bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.