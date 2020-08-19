Điểm danh 4 nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Sao quốc tế 19/08/2020 19:41

Mặc dù còn khá trẻ nhưng Dương Tử đã trở thành một trong 4 nữ hoàng rating của phim truyền hình Hoa ngữ.

Mỗi năm, làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện rất nhiều diễn viên trẻ và cho ra mắt hàng loạt phim truyền hình. Vậy nhưng những bộ phim có rating khủng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số các diễn viên hiện nay thì Dương Tử, Dương Mịch, Triệu Lệ DĩnhTôn Lệ được xem là 4 nữ hoàng rating của phim truyền hình Trung Quốc.

Dương Tử

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Những thành công gần đây giúp Dương Tử trở thành một trong những nữ hoàng rating của Cbiz

Dương Tử là diễn viên 9X duy nhất có tên trong danh sách này. Mặc dù còn khá trẻ nhưng nữ diễn viên họ Dương đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám thời gian qua, Dương Tử trở thành nữ hoàng rating mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Dương Mịch

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Những tác phẩm của Dương Mịch đều được đánh giá rất cao

Dù đã trải qua một cuộc hôn nhân và có con nhưng sự nghiệp của Dương Mịch vẫn phát triển rất tốt. Nhiều bộ phim truyền hình do cô đóng chính đều sở hữu lượt xem cao ngất ngưởng. Suốt một thời gian dài Dương Mịch chính là cái tên đảm bảo cho sự thành công của những bộ phim mà cô tham gia.

Triệu Lệ Dĩnh

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Sau khi sinh con Triệu Lệ Dĩnh có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp

Khi mới bước chân vào nghề diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng những vai phụ. Vậy nhưng nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi nữ diễn viên họ Triệu đã gặt hái được rất nhiều thành công. Những bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều có lượt xem kỷ lục. Với thành công đó Triệu Lệ Dĩnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.

Tôn Lệ

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Quá thành công trong diễn xuất, khán giả luôn chờ đợi những bộ phim mới của Tôn Lệ

Nhiều năm trở lại đây những bộ phim có sự tham gia của Tôn Lệ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tôn Lệ chính là nữ hoàng rating hàng đầu của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Không chỉ giỏi chọn kịch bản, khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Tôn Lệ

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