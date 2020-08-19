Điểm danh 4 nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Mặc dù còn khá trẻ nhưng Dương Tử đã trở thành một trong 4 nữ hoàng rating của phim truyền hình Hoa ngữ.
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Mỗi năm, làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện rất nhiều diễn viên trẻ và cho ra mắt hàng loạt phim truyền hình. Vậy nhưng những bộ phim có rating khủng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số các diễn viên hiện nay thì Dương Tử, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ được xem là 4 nữ hoàng rating của phim truyền hình Trung Quốc.
Dương Tử
Dương Tử là diễn viên 9X duy nhất có tên trong danh sách này. Mặc dù còn khá trẻ nhưng nữ diễn viên họ Dương đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám thời gian qua, Dương Tử trở thành nữ hoàng rating mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.
Dương Mịch
Dù đã trải qua một cuộc hôn nhân và có con nhưng sự nghiệp của Dương Mịch vẫn phát triển rất tốt. Nhiều bộ phim truyền hình do cô đóng chính đều sở hữu lượt xem cao ngất ngưởng. Suốt một thời gian dài Dương Mịch chính là cái tên đảm bảo cho sự thành công của những bộ phim mà cô tham gia.
Triệu Lệ Dĩnh
Khi mới bước chân vào nghề diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng những vai phụ. Vậy nhưng nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi nữ diễn viên họ Triệu đã gặt hái được rất nhiều thành công. Những bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều có lượt xem kỷ lục. Với thành công đó Triệu Lệ Dĩnh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.
Tôn Lệ
Nhiều năm trở lại đây những bộ phim có sự tham gia của Tôn Lệ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tôn Lệ chính là nữ hoàng rating hàng đầu của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Không chỉ giỏi chọn kịch bản, khả năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao.