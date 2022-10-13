Điểm danh 4 bộ phim ngôn tình chưa lên sóng đã hot 'rần rần': cảm giác couple bùng nổ ngay từ ảnh hậu trường

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Phim thuộc thể loại tình cảm hiện đại. Nam chính Tống Diệm (Dương Dương đóng chính) là một lính cứu hỏa còn nữ chính Hứa Thẩm (Vương Sở Nhiên đảm nhận) là một bác sĩ.

Nội dung xoanh quanh câu chuyện của Hứa Thấm tử nhỏ mồ côi ca mẹ và được nhận nuôi. Một lần tình cờ, cô gặp gỡ chàng lính cứu hỏa Tống Diệm, người mang đến hy vọng, sự lạc quan cho Hứa Thấm. Chuyện tình ngọt ngào của cả hai bị thử thách bởi áp lực cuộc sống.

Thời gian đầu khi công bố dàn diễn viên, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi còn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, sau những hình ảnh hậu trường được leak ra, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang dần chứng minh sự hòa hợp của mình. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả hiện đang đặt nhiều hy vọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh nổi bật trong thời gian tới.

Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu là tác phẩm đánh dấu lần đầu hợp tác của cặp đôi "trai tài gái sắc" - Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giải Trúc Dĩ kể về câu chuyện yêu thầm của nữ chính Tang Trĩ với bạn thân của anh trai cũng chính là nam chính Đoàn Gia Hứa ngay từ năm 13 tuổi khi vẫn còn là 1 cô bé học trung học.

Dẫu vậy, Tang Trĩ từ trước đến này vẫn luôn vụng về che giấu tâm tư của mình dành cho Đoàn Gia Hứa, không dám kể với bất kỳ ai kể cả những người thân nhất. Sau không ít lần tưởng tượng về một tương lai có thể sánh đôi cạnh anh, cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực, Tang Trĩ đã thực sự trở thành người ở bên cạnh Đoàn Gia Hứa.

Cũng giống như Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, khi vừa bắt đầu khai máy, về tạo hình của cũng như độ hợp vai của 2 diễn viên chính liên tục nhận về những ý kiến tiêu cực. Ấy vậy mà gần đây, khi ảnh hậu trường liên tục bị leak thì hầu như khán giả đều phải thay đổi lại nhận định ban đầu. Từng bức ảnh với “phản ứng hóa học” bùng nổ giữa nam nữ chính khiến khán giả càng trông đợi vào sự thành công của tác phẩm thanh xuân vườn trường này.

Ly Tâm Lực

Bộ phim truyền hình mới có tựa đề Ly Tâm Lực với kịch bản chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của tác giả Priest cũng gây bão khắp các diễn đàn khi ''mưu nữ lang'' Lưu Hạo Tồn lần đầu tham gia đóng phim truyền hình, hợp tác cùng nam thần Lâm Nhất.

Nội dung phim kể về quá trình vươn lên, vượt qua khó khăn của cô nàng Giang Hiểu Viện. Từ một vụ âm mưu, cô gái nhà giàu hung hăng vênh váo Giang Hiểu Viện đã biến thành "bản thân mình" ở một thời không khác nhưng lại có hoàn cảnh sống trái ngược, nghèo khổ và khó khăn hơn. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, cô luôn nhận được sự giúp đỡ của nam thần Kỳ Liên vừa có nhan sắc, vừa có gia thế.

Từ những bức ảnh hậu trường, Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất bùng nổ cảm giác couple tình đầu. Hai visual cùng hợp tác đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn. Nam diễn viên còn lên hot search nhờ đôi chân dài miên man, nhan sắc như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất được kỳ vọng sẽ trở thành một cặp đôi ngôn tình xuất sắc trên màn ảnh vì cả hai đều sở hữu ngoại hình, diễn xuất thu hút, hợp với hình tượng nhân vật.

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo, nội dung xoay quanh chuyện tình kì lạ của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành và Cố Thanh. Mạc Thanh Thành và Cố Thanh phải lòng đối phương khi lần đầu nghe qua giọng nói mà chưa một lần gặp mặt. Nam chính là "đại thần" trong giới lồng tiếng, nữ chính là ca sĩ mạng chuyên hát dòng nhạc cổ phong, ngoài ra cô còn có khả năng biên khúc và chơi nhạc cục hết sức đa tài.

Mặc dù vẫn đang trong quá trình quay dựng, nhưng những chiếc ảnh 'leak' chất lượng từ phim trường cũng đủ cho thấy sự ngọt ngào và ăn ý của cả hai. Đều là những diễn viên trẻ, cả hai mang trong mình đầy hơi thở thanh xuân tươi mới. Cách họ nhìn nhau và trao nhau nụ cười thực sự khiến người xem cảm thấy ấm áp, như thể nhìn thấy được sự cưng chiều từ trong mắt nhà trai.

Chưa biết trong phim Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh, cả hai sẽ yêu nhau như thế nào, câu chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu. Nhưng với những bức ảnh leak luôn tay nắm chặt tay thế này thì thật sự có thể khiến người hâm mộ vô cùng trông đợi.