Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này

Sao quốc tế 09/11/2022 08:08

Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ diễn viên sở hữu gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao, góc nghiêng xuất thần cùng thân hình nóng bỏng vạn người mê.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chia sẻ một loạt ảnh trong buổi livestream nhãn hàng. Nữ diện viên gây chú ý khidiện mốt sơ mi giấu quần kết hợp với kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao làm nổi bật nét trẻ trung, tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ của mỹ nhân Tân Cương.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sở hữu gương mặt hoàn hảo, sống mũi cao, góc nghiêng xuất thần cùng thân hình nóng bỏng vạn người mê.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba còn là một trong những minh tinh có giá trị thương mại cao nhất, sánh ngang với các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Với vẻ đẹp hơn người, cô nàng không chỉ nhận được các dự án phim mà còn nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Nàng mỹ nhân Tân Cương còn nổi tiếng khi sở hữu hình thể hoàn hảo với cơ thể 8,5 (chiều dài cơ thể gấp 8,5 lần so với chiều dài của đầu). Đây được coi là tỷ lệ cơ thể chuẩn của nữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe trọn đôi chân 'vạn người mê' với mốt giấu quần, nhan sắc cũng được khen nức lời vì điều này - Ảnh 7

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã mang đến ngạc nhiên cho khán giả khi hoàn toàn rũ bỏ hình tượng ngọc nữ để vào vai một công tố viên với những bộ đồ nghiêm túc trong “Công Tố Viên Tinh Anh”. Trong vai trò là kiểm sát viên, cô nàng thể hiện rõ sự trưởng thành, chững chạc. Đặc biệt ánh mắt cương trực cùng thần thái sắc lạnh giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số lời khen ngợi.

 

“Công Tố Tinh Anh” kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã hợp tác với các đồng nghiệp, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công loạt vụ án nghiêm trọng.

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Mới đây, trailer của Trường Tương Tư có sự góp mặt của Dương Tử và Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đạt lượt xem "khủng" sau 1 ngày phát hành.

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