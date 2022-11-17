Danh ca Mao A Mẫn lần đầu lộ diện sau tuyên bố không tiếp quản tài sản kếch xù của người chồng quá cố

Sao quốc tế 17/11/2022 11:05

Mao A Mẫn vừa qua đã có lần lộ diện công khai đầu tiên kể từ khi chồng qua đời trong khuôn khổ Lễ trao giải Kim Kê 2022.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 diễn ra vào ngày 12/11, danh ca Mao A Mẫn đã tham dự với vai trò ca sĩ khách mời. Đây đồng thời là lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi ông xã cô, tỷ phú Giải Trực Côn, qua đời.

mao a man 1
Mao A Mẫn tham dự Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 với vai trò ca sĩ khách mời - Ảnh: Internet

Ở tuổi 59, Mao A Mẫn được khán giả nhận xét là vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, thần thái thì sắc sảo và tươi tắn. Bên cạnh đó, giọng ca của cô vẫn rất đỗi ngọt ngào, không hề bị xuống cấp sau ngần ấy thời gian.

mao a man 2

Mao A Mẫn từng có một mối tình ồn ào với bạn trai Trương Dũng. Nhưng sau đó, người đàn ông này đã lừa hết tiền của cô rồi bỏ trốn sang Canada. Nữ danh ca vì cú sốc này mà phải điều trị tâm lý trong suốt nhiều năm trời.

Sau đó, vào năm 2002 Mao A Mẫn và đại gia Giải Trực Côn gặp nhau rồi nhanh chóng sa vào lưới tình, họ tiến tới kết hôn vào năm 2003. Cũng kể từ sau khi yên bề gia thất, Mao A Mẫn rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình mình. Cặp đôi sau đó có với nhau hai người con, một trai và một gái.

mao a man 3
Mao A Mẫn và đại gia Giải Trực Côn kết hôn vào năm 2003 - Ảnh: Internet

Đến năm 2021, Giải Trực Côn bất ngờ qua đời vì đau tim trên đường về nhà và để lại khối tài sản trị giá tới hơn 26 tỷ NDT (91 nghìn tỷ đồng) mà chưa kịp lập di chúc. Tuy vậy, Mao A Mẫn lại từ chối thừa kế công ty, cũng không trao quyền quản lý cho hai con mà giao lại việc điều hành cho một người cháu.

Mao A Mẫn chia sẻ, cả hai con của cô đều không có chuyên môn kinh doanh, càng không có năng lực trong lĩnh vực này. Vả lại cô cũng không muốn tâm huyết cả đời của chồng bị hủy hoại nên quyết định để cháu trai lên tiếp quản vị trí người đứng đầu công ty của Giải Trực Côn.

Tài tử Miêu Kiều Vỹ 64 tuổi vẫn được khen vì phong độ và cuốn hút

Tài tử Miêu Kiều Vỹ 64 tuổi vẫn được khen vì phong độ và cuốn hút

Ở độ tuổi lục tuần, Miêu Kiều Vỹ vẫn được công chúng khen ngợi vì có thần thái cuốn hút và vô cùng phong độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Mao A Mẫn danh ca Mao A Mẫn sao Hoa ngữ sao châu Á Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Miêu Kiều Vỹ 64 tuổi vẫn được khen vì phong độ và cuốn hút

Tài tử Miêu Kiều Vỹ 64 tuổi vẫn được khen vì phong độ và cuốn hút

Lâm Tâm Như nhận 'mưa lời khen' vì phát ngôn khuyên phụ nữ hãy yêu bản thân mình

Lâm Tâm Như nhận 'mưa lời khen' vì phát ngôn khuyên phụ nữ hãy yêu bản thân mình

Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký' Mã Tuấn Vỹ làm công chức nhà nước sau 3 năm ngừng đóng phim

Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký' Mã Tuấn Vỹ làm công chức nhà nước sau 3 năm ngừng đóng phim

Con trai 3 tuổi của 'Hoàng hậu' Thái Thiếu Phân lộ diện, ngoại hình 'sao y bản chính' của bố

Con trai 3 tuổi của 'Hoàng hậu' Thái Thiếu Phân lộ diện, ngoại hình 'sao y bản chính' của bố

Em gái Từ Hy Viên bị mắng vì quá đỗi thân mật với anh rể

Em gái Từ Hy Viên bị mắng vì quá đỗi thân mật với anh rể

Cát Khắc Tuyển Dật bị chỉ trích thậm tệ vì lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trong đêm nhạc của mình

Cát Khắc Tuyển Dật bị chỉ trích thậm tệ vì lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường trong đêm nhạc của mình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 52 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI