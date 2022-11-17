Danh ca Mao A Mẫn lần đầu lộ diện sau tuyên bố không tiếp quản tài sản kếch xù của người chồng quá cố

Ở tuổi 59, Mao A Mẫn được khán giả nhận xét là vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, thần thái thì sắc sảo và tươi tắn. Bên cạnh đó, giọng ca của cô vẫn rất đỗi ngọt ngào, không hề bị xuống cấp sau ngần ấy thời gian.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 diễn ra vào ngày 12/11, danh ca Mao A Mẫn đã tham dự với vai trò ca sĩ khách mời. Đây đồng thời là lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi ông xã cô, tỷ phú Giải Trực Côn, qua đời.

Mao A Mẫn từng có một mối tình ồn ào với bạn trai Trương Dũng. Nhưng sau đó, người đàn ông này đã lừa hết tiền của cô rồi bỏ trốn sang Canada. Nữ danh ca vì cú sốc này mà phải điều trị tâm lý trong suốt nhiều năm trời.

Sau đó, vào năm 2002 Mao A Mẫn và đại gia Giải Trực Côn gặp nhau rồi nhanh chóng sa vào lưới tình, họ tiến tới kết hôn vào năm 2003. Cũng kể từ sau khi yên bề gia thất, Mao A Mẫn rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình mình. Cặp đôi sau đó có với nhau hai người con, một trai và một gái.

Mao A Mẫn và đại gia Giải Trực Côn kết hôn vào năm 2003 - Ảnh: Internet

Đến năm 2021, Giải Trực Côn bất ngờ qua đời vì đau tim trên đường về nhà và để lại khối tài sản trị giá tới hơn 26 tỷ NDT (91 nghìn tỷ đồng) mà chưa kịp lập di chúc. Tuy vậy, Mao A Mẫn lại từ chối thừa kế công ty, cũng không trao quyền quản lý cho hai con mà giao lại việc điều hành cho một người cháu.

Mao A Mẫn chia sẻ, cả hai con của cô đều không có chuyên môn kinh doanh, càng không có năng lực trong lĩnh vực này. Vả lại cô cũng không muốn tâm huyết cả đời của chồng bị hủy hoại nên quyết định để cháu trai lên tiếp quản vị trí người đứng đầu công ty của Giải Trực Côn.