Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 06/09/2023 13:55

Dù không sở hữu nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng những sao nam dưới đây lại nổi đình nổi đám, được nhiều khán giả yêu thích.

Vương Bảo Cường

Vương Bảo Cường là một trong những nhân tố đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Trước đây, vì có ngoại hình xấu xí và chiều cao 1,65m, lại còn không nói được tiếng phổ thông nên "Vua hài" từng bị đạo diễn ném hồ sơ vào thùng rác. Nhưng điều này không làm anh nản lòng mà càng quyết tâm hơn.

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1
Vương Bảo Cường là một trong những nhân tố đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ.
Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2
Vì có ngoại hình xấu xí và chiều cao 1,65m, lại còn không nói được tiếng phổ thông nên "Vua hài" từng bị đạo diễn ném hồ sơ vào thùng rác.

Với cách diễn hài lôi cuốn, độc đáo cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự đa dạng và biến hóa trong từng nhân vật, Vương Bảo Cường dần chứng minh được năng lực và ngày càng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim đánh giá cao.

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3
Vương Bảo Cường dần chứng minh được năng lực và ngày càng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất phim đánh giá cao.

Ngoài ra, Vương Bảo Cường cũng gia nhập câu lạc bộ với doanh thu phòng vé tiền tỷ cùng Ngô Kinh, Hoàng Bột và Thẩm Đằng. Ngoài diễn xuất, anh còn tham gia sản xuất, đạo diễn và đạt được nhiều thành tích ấn tượng ở lĩnh vực phòng vé.

Tống Tiểu Bảo

Tống Tiểu Bảo không còn xa lạ với mọi người. Anh là học trò cưng của nghệ sĩ quyền lực bậc nhất Trung Hoa - Triệu Bản Sơn và dần trở nên nổi tiếng kể từ khi tham gia Gala lễ hội mùa xuân. Tuy nhiên, ngoại hình của Tống Tiểu Bảo không được ưa nhìn. Da anh ngăm đen, mắt như mắt chuột, chỉ sở hữu chiều cao 1m62.

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4
Ngoại hình của Tống Tiểu Bảo không được ưa nhìn. Da anh ngăm đen, mắt như mắt chuột, chỉ sở hữu chiều cao 1m62.

Mặc dù không sở hữu ngoại hình vượt trội, nhưng Tống Tiểu Bảo có thể mang lại niềm vui và tiếng cười cho khán giả. Nhiều câu thoại kinh điển được cư dân mạng lưu truyền rộng rãi, phim điện ảnh và truyền hình do anh đóng vai chính cũng được khẳng định và giành được nhiều giải thưởng.

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5
Mặc dù không sở hữu ngoại hình vượt trội, nhưng Tống Tiểu Bảo có thể mang lại niềm vui và tiếng cười cho khán giả.
Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6
Phim điện ảnh và truyền hình do anh đóng vai chính cũng được khẳng định và giành được nhiều giải thưởng.

Hoàng Bột

Hoàng Bột là cái tên đầu tiên minh chứng cho việc “nổi tiếng không cần dùng đến gương mặt". Nam diễn viên sinh năm 1974, khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, Hoàng Bột được gắn mác là “trai xấu". 

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 7
Hoàng Bột là cái tên đầu tiên minh chứng cho việc “nổi tiếng không cần dùng đến gương mặt".

Mặc dù sở hữu bề ngoài không mấy ưa nhìn, chiều cao hạn chế nhưng anh lại gây ấn tượng với khả năng tấu hài cùng sự đa dạng trong từng vai diễn. Hoàng Bột dần trở thành một ngôi sao hạng A của giải trí Hoa ngữ, mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá của LHP Kim Tượng, LHP Kim Mã, LHP Bách Hoa, LHP châu Á,...

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 8
Mặc dù sở hữu bề ngoài không mấy ưa nhìn, chiều cao hạn chế nhưng anh lại gây ấn tượng với khả năng tấu hài cùng sự đa dạng trong từng vai diễn.
Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 9
Hoàng Bột dần trở thành một ngôi sao hạng A của giải trí Hoa ngữ, mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá của LHP Kim Tượng, LHP Kim Mã, LHP Bách Hoa, LHP châu Á,...

Hoàng Bột từng góp mặt vào các bộ phim điện ảnh có doanh thu cao như: Lạc lối ở Thái Lan, Phục ma giả, Đấu ngưu, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Đại náo Thiên Trúc, Anh hùng du côn 1 và 2,...

 

 

Bát Lưỡng Kim

Bát Lưỡng Kim sinh năm 1954, từng được gọi là "diễn viên xấu nhất Hong Kong" bởi gương mặt kém sắc, thô kệch, chiều cao khiêm tốn và mái đầu nấm thương hiệu. Dù ngoại hình bị nhiều người nhận xét là không phù hợp để gia nhập showbiz, nam diễn viên vẫn nỗ lực học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh. 

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 10
Bát Lưỡng Kim sinh năm 1954, từng được gọi là "diễn viên xấu nhất Hong Kong"

Anh được yêu thích nhờ đóng vai phụ trong các bộ phim hài của Châu Tinh Trì như: Thực thần, Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát, Vua hài kịch, Vua bịp 2000… 

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 11
Dù ngoại hình bị nhiều người nhận xét là không phù hợp để gia nhập showbiz, nam diễn viên vẫn nỗ lực học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh. 

Từ “diễn viên xấu nhất Hong Kong” giờ nam nghệ sĩ là ông chủ lắm tiền nhiều của được bao người vị nể trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dàn sao nam có ngoại hình xấu trai nhưng lại có chỗ đứng trong làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh 12

Từ “diễn viên xấu nhất Hong Kong” giờ nam nghệ sĩ là ông chủ lắm tiền nhiều của được bao người vị nể trong làng giải trí Hoa ngữ.

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ

Bốn tiểu hoa 10X tài sắc vẹn toàn nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ

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