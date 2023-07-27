'Dạ Hoa' Lý Tử Phong bất ngờ thông báo 'đường ai nấy đi' với Lâm Tử sau 2 năm kết hôn

Lý Tử Phong là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh từng gây chú ý khi đóng Dạ Hoa trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Hậu Truyện. Anh còn tham gia nhiều tác phẩm như Go! Goal! Fighting, Cửu châu hải thượng mục vân ký, Khánh dư niên...

Lý Tử Phong và Lâm Tử kết hôn tháng 7 năm 2021. Đám cưới từng gây chú ý vì độ hoành tráng và có sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ. Sau khi kết hôn, cặp sao có một con trai.

Trên trang cá nhân, Lý Tử Phong xác nhận chia tay Lâm Tử. Anh viết trên Weibo: "Bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ. Chúng ta là người yêu trong quá khứ, giờ đây chúng ta sẽ là bạn trong tương lai. Tôi hy vọng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn".

Hiện hai nghệ sĩ không tiết lộ lý do chia tay. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tài tử họ Lý bị đồn ngoại tình khi vợ có thai. Một số tay săn ảnh còn úp mở thông tin "nam diễn viên lừa dối vợ khi đang có bầu, anh đóng phim cổ trang đặc biệt ăn khách, vợ cũng là diễn viên nhưng không nổi tiếng bằng".

Trước khi kết hôn với Lâm Tử, 'Dạ Hoa' Lý Tử Phong từng có mối tình sâu sắc với nữ diễn viên Trương Thiên Ái. Hai người từng được đánh giá là cặp đôi "Tiên đồng ngọc nữ" trong làng giải trí, nhận được nhiều lời chúc phúc từ fan hâm mộ. Năm 2012, Lý Tử Phong công khai cầu hôn Trương Thiên Ái ở đảo Bali.

Trong quá trình hẹn hò với Lý Tử Phong, Trương Thiên Ái từng nỗ lực giảm cân từ cô nàng béo tròn thành "đại mĩ nữ". Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như mơ này không kéo dài lâu.

Đầu năm 2014, trên mạng lan truyền thông tin hai người chia tay vì Trương Thiên Ái phát hiện Lý Tử Phong ngoại tình. Một nguồn tin tiết lộ, Lý Tử Phong chia tay người yêu lâu năm để chạy theo một cô gái giàu có và nổi tiếng hơn. Trương Thiên Ái đã đau khổ trong một thời gian dài mới lấy lại được cân bằng.