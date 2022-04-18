Cựu thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc mở triển lãm nghệ thuật và bán tranh vẽ tay: Cư dân mạng chết lặng khi nhìn thấy những tác phẩm

Sao quốc tế 18/04/2022 17:57

Mới đây, cựu thành viên nhóm nhạc WINNER - Nam Tae Hyun đã mở một cuộc triển lãm nghệ thuật và bán được 10 tác phẩm trong số đó. Sau khi những bức tranh này được công khai giá, nó đã gây ra một chủ đề sôi nổi trên khắp các diễn đàn Hàn Quốc.

Cựu thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc mở triển lãm nghệ thuật và bán tranh vẽ tay: Cư dân mạng chết lặng khi nhìn thấy những tác phẩm - Ảnh 1
Cựu thành viên nhóm nhạc WINNER - Nam Tae Hyun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Tae Hyun đã mở một buổi triển lãm nghệ thuật LIVE vào ngày 15, anh ấy tiết lộ rằng anh đã từng học hát và nhảy mỗi ngày khi còn là thực tập sinh, tích tụ rất nhiều áp lực. Những khi mệt mỏi, anh ấy coi việc vẽ tranh như một thú vui thư giãn vì anh tin rằng những bức tranh thoát khỏi khuôn khổ, không có giới hạn sẽ hấp dẫn hơn cả và anh ấy đã duy trì thú vui này được hơn 10 năm. Cùng ngày, anh đã công khai bán 10 bộ sưu tập tranh nhưng khi biết giá, mọi người không khỏi bất ngờ.

Cựu thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc mở triển lãm nghệ thuật và bán tranh vẽ tay: Cư dân mạng chết lặng khi nhìn thấy những tác phẩm - Ảnh 2
Các tác phẩm của Nam Tae-hyun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên diễn đàn Hàn Quốc, một số cư dân mạng mới đây đã đăng tải loạt tranh của Nam Tae Hyun được rao bán, giá mỗi bức tranh dao động từ 8 triệu won đến 40 triệu won (tương đương 150 đến 745 triệu đồng). Tuy tất cả các tác phểm đều đã được bán nhưng cư dân mạng cũng đưa ra những bình luận phản hồi sau khi nhìn thấy tác phẩm:

"Nó quá đắt! Các chuyên gia hoặc những người từ các trường đại học nghệ thuật sẽ không bán nó như thế này".

"Tôi không hiểu đây là nghệ thuật hay coi người hâm mộ như những chiếc đĩa".

“… ????”, “Tôi càng ngày càng không hiểu nghệ thuật”.

“Trời ơi! Có ai thực sự mua được giá này không?”.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng "không mua thì có gì chua ngoa", "nghệ thuật là quan điểm", "không thích thì thôi đừng mua", "có người cho rằng thế này là giá trị của nghệ thuật cá nhân ”. Việc rao bán các tác phẩm đã vô tình gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai bên.

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Từ khóa:   Nam Tae Hyun WINNER Tranh của Nam Tae Hyun Hàn Quốc YG Family

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