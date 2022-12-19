Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của 'Bạch Cốt Tinh' Dương Xuân Hà

Dương Xuân Hà là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng có lối sống vô cùng kín tiếng.

Dù là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng tại Cbiz của những năm cuối 8x đầu 9x nhờ vai diễn Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ky. Tuy nhiên, những năm qua Dương Xuân Hà sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Ở tuổi 79, mỹ nhân một thời của Cbiz đã có hầu hết tất cả mọi thứu trong tay từ sự nghiệp cho đến gia đình hạnh phúc viên mãn, thậm chí một vài người vẫn cho rằng gương mặt của mỹ nhân này vẫn sở hữu nét đẹp cao sang dù cho đã không ở tuổi thanh xuân.

Dương Xuân Hà - Ảnh: Internet

Dương Xuân Hà sinh năm 1943, tại Thượng Hải. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ là viên chức bình thường, bà tạo tiếng vang trong ngành nghệ thuật. Dương Xuân Hà là nghệ sĩ kinh kịch hàng đầu Trung Quốc. Năm 1981, bà từng mang vở diễn Bá Vương Biệt Cơ biểu diễn ở Thụy Sĩ, Đức mang lại tiếng vang lớn.

Nữ diễn viên đang có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh con cháu - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp, Dương Xuân Hà chỉ tham gia đóng phim truyền hình một lần, đó là vai Bạch Cốt Tinh trong Tây du ký. Nhưng bà không bao giờ muốn nhắc lại vai diễn này. Dương Xuân Hà và đạo diễn quá cố Dương Khiết cũng không nhìn mặt nhau sau khi phim đóng máy.

Năm đó, Dương Khiết mời Dương Xuân Hà tham gia phim. Trong quá trình thỏa thuận, Dương Xuân Hà được giao hai vai là Bạch Cốt Tinh và quốc vương Nữ nhi quốc. Nhan sắc của bà tại thời điểm đó không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy say đắm.

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