Cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh chồng của mỹ nhân 'thị phi' nhất Cbiz

Kể từ khi kết hôn những tai tiếng cũng bắt đầu rời xa Trương Hinh Dư.

Với rất nhiều người nhắc đến cái tên Trương Hinh Dư hẳn không ai là không biết đến mỹ nhân này, vốn là ngôi sao nổi tiếng tại Cbiz nhưng những gì mà người ta nhớ về cô không phải là các vai diễn đình đám mà là những thị phi không ngớt của cô nàng.

Trương Hinh Dư - Ảnh: Internet

Ở thời điểm đó, Trương Hinh Dư vướng vào rất nhiều scandal trong giới giải trí, thậm chí bị chê cười là "mỹ nhân thị phi". Cô từng bật khóc trong buổi họp báo và phủ nhận các tin đồn thất thiệt, nhưng vẫn không thể xóa nhòa mác "gái hư". Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến kể từ khi cô gặp chồng của mình khi không những ngày càng xinh đẹp, sự nghiệp ổn định mà còn khiến netizen ganh tị với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô.

Nữ diễn viên và chồng - Ảnh: Internet

Cụ thể sau khi kết hôn Trương Hinh Dư tránh xa hoàn toàn mọi thị phi. Cô vừa hoạt động nghệ thuật, vừa dành thời gian chăm sóc cho tổ ẩm nhỏ bằng việc nấu nướng, trồng hoa, vẽ tranh. Mới đây, Trương Hinh Dư đăng tải một đoạn Vlog ngắn cùng ông xã lên mạng xã hội. Người đẹp ghi lại khoảnh khắc ông xã Hà Tiệp đến thăm nơi cô đang ghi hình.

Trương Hinh Dư và ông xã vẫn cực kỳ hạnh phúc trong đoạn video mới đây - Ảnh: Internet

Hà Tiệp cũng mang bánh kem tới tặng cho bà xã. Mặc dù trong suốt đoạn video, Hà Tiệp rất ít nói song có thể thấy rõ anh rất ân cần chăm sóc cho Trương Hinh Dư và nếu để ý kĩ có thể thấy anh luôn dành cho vợ mình ánh mắt triều mến.

Ông xã của Trương Hinh Dư là Hà Tiệp, một sĩ quan bộ đội đặc chủng. Hai người quen biết và nảy sinh tình cảm sau khi tham gia chương trình truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển.

Điểm mặt những bộ phim chịu cảnh 'đắp chiếu, nằm kho' vô thời hạn vì bê bối của sao Hoa ngữ Khán giả tiếc "hùi hụi" vì đây đều là những bộ phim thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu khai máy, chỉ chờ ngày lên sóng nhưng vì scandal của diễn viên đành phải hoãn vô thời hạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hanh-phuc-vien-man-ben-canh-chong-cua-my-nhan-thi-phi-nhat-cbiz-523728.html