Cuộc chiến phim Hoa Ngữ vào cuối năm 2022: Phim cổ trang lần nữa 'chiếm ưu thế' về số lượng

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu

Màn kết hợp của 2 cái tên đình đám Dương Mịch và Hứa Khải ngay khi công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Dù đã khai máy từ năm 2020, nhưng do một số vấn đề gây chậm trễ, bộ phim đến nay mới có lịch phát sóng. Màn tương tác ngọt ngào của "cặp đôi chị em" Dương Mịch và Hứa Khải được mong chờ sẽ gây “bùng nổ” màn ảnh nhỏ cuối năm 2022.

Với đề tài "cưới trước, yêu sau", Định Luật 80/20 Của Tình Yêu là câu chuyện về nữ luật sư độc thân Tần Thi (Dương Mịch) một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng bố mẹ vẫn luôn thúc giục kết hôn. Nam chính Dương Hoa cũng đối mặt với việc bị mẹ ép cưới cho nên không thể không tìm tới Tần Thi, cứ như vậy hai con người không muốn kết hôn lại đến với nhau, đi tới cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Khi bố mẹ hai bên dần dần phát hiện ra điểm không hợp lý trong cuộc hôn nhân này, đồng thời bạn trai cũ của Tần Thi trở về, dưới tình huống đầy nguy cơ như vậy thì tình yêu của Tần Thi và Dương Hoa lại nảy sinh, họ đã yêu nhau thật sự chứ không còn chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ nữa.

Thỉnh Quân

Thỉnh Quân là tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Trịnh Vĩ Văn cầm trịch. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thỉnh Quân Tế Kiệu của tác giả Viễn Tại. Nội dung phim kể về mối tình giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) và sát thần ngàn năm Lục Viêm (Nhậm Gia Luân). Cả 2 trải qua mối tình kéo dài 2 đời 2 kiếp, đối mặt với vô vàn khó khăn, trắc trở.

Nếu nữ chính gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng chuẩn thần nữ thì nam chính Nhậm Gia luân lại đối lập hoàn toàn với chiến giáp đen. Trong Thỉnh Quân, “tình cũ” Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai sát thần ngàn năm - Lục Viêm. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, gương mặt điển trai, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Gia Luân đã được khán giả đánh giá rất cao.

An Lạc Truyện

Nhắc đến những tác phẩm đình đám dự kiến lên sóng trong nửa năm tới không thể không kể đến An Lạc Truyện, bộ phim có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Cả hai đều là những tiểu hoa, tiểu sinh đang nổi, nhan sắc lại có thừa, thật là một sự kết hợp đầy mong đợi.

Trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Nhậm An Lạc, nữ nhân vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc. Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô đã được thái tử Hàn Diệp cưu mang và trở thành phụ tá của chàng. Vốn đa mưu túc trí, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh thành. Đến khi chiến tranh nổ ra, Nhậm An Lạc theo chân Hàn Diệp ra chiến trận và cùng nhau chiến đấu đem lại bình an cho bách tính.

Về sau, Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra lại vụ án của cô, rửa sạch oan khuất cho gia tộc. Chuyện tình giữa cặp đôi sẽ có kết cục như thế nào? Câu trả lời sẽ sáng tỏ sau khi An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn được lên sóng.

Ngoài ra còn một số bộ phim dự kiến sẽ phát sóng như:

Ma Thổi Đèn Chi Côn Luân Thần Cung của Phan Việt Minh – dự kiến ra mắt vào tháng 9

Quân Tử Minh của Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long – dự kiến ra mắt vào quý 4

Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió của Cung Tuấn và Chung Sở Hy - dự kiến ra mắt vào quý 4

Người Theo Đuổi Ánh Sáng của La Vân Hy và Ngô Thiến - dự kiến ra mắt vào quý 4

Xuân Khuê Mộng Lý Nhân của Đinh Vũ Hề và Bành Tiểu Nhiễm - dự kiến ra mắt vào quý 4