Không diện trang phục cổ trang để quảng bá cho phim nhưng tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vẫn hút mắt người nhìn và khiến fan của cặp đôi mong chờ những sự hợp tác trong tương lai ở 1 bộ phim hiện đại ngọt ngào và ít "đau thương" hơn.

Bộ phim An Lạc truyện (The Legend of Anle) cải biên từ tiểu thuyết Đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh. Phim xoay quanh chuyện tình đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, hài hước của cặp đôi Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).

An Lạc truyện mở đầu bằng một bi kịch diệt vong của nhà họ Đế. Vì bị kết tội cấu kết với địch phản quốc, Đế gia nhận án tru di cửu tộc. Cô bé Đế Tử Nguyên – tiểu thư Đế gia – là người duy nhất sống sót trong thảm họa diệt vong này. Thái tổ để lại di chiếu lập Đế Tử Nguyên làm thái tử phi. Thái tử Hàn Diệp lấy lý do này để giữ lại mạng sống cho cô. Tử Nguyên lên núi ở ẩn, đoạn tuyệt cùng Hàn Diệp.

10 năm sau, Đế Tử Nguyên ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, là trại chủ của An Lạc trại. Cô cũng đổi tên thành Nhậm An Lạc.

Về phần thái tử Hàn Diệp, dù đã 10 năm trôi qua nhưng tình cảm chàng dành cho Tử Nguyên vẫn không thay đổi. Hàn Diệp cùng Tử Nguyên (nay là An Lạc) đồng hành trong cuộc chiến chống lại áp bức bất công, đem lại ấm no cho bá tánh.

Cả hai hợp sức để phá vụ án gian lận trong thi cử, án tham ô lương thực cứu tế. Khi chiến tranh nổ ra, An Lạc quyết định theo Hàn Diệp xuất chinh. Với sự thông minh, đa mưu túc trí, nàng giúp Hàn Diệp bày mưu đưa quân địch vào tròng. Cặp đôi lập được công lớn, đem lại thái bình cho dân chúng. Đồng thời, Hàn Diệp cũng giúp An Lạc điều tra lại vụ án năm xưa, trả lại sự trong sạch cho gia tộc họ Đế.