Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới

Sao quốc tế 13/01/2023 07:25

Mới đây, Cúc Tịnh Y chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách thanh thuần, đẹp rung động lòng người trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, Cúc Tịnh Y một lần nữa khiến người hâm mộ nhan sắc đứng ngồi không yên khi loạt ảnh của cô được tung ra, gương mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa búp bê cùng làn da trắng "phát sáng" giúp nữ diễn viên nổi bần bật. Đặc biệt, với trang phục hở vai, Cúc Tịnh y tự tin khoe trọn xương quai xanh "cực phẩm" của mình.

Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 1Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 2Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 3Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 4

 

Phong cách ngọt ngào pha lẫn quyến rũ giúp sự nghiệp Cúc Tịnh Y thăng tiến. Khi còn là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48, Cúc Tịnh Y đứng thứ nhất hai năm liên tiếp trong trong các cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra thường niên. Lượng người hâm mộ nữ ca sĩ nhiều nhất nhóm. Cô còn có biệt danh "Thần tượng ngàn năm có một", "Mỹ nữ 4.000 năm".

Sau khi rẽ sang hướng diễn xuất, Cúc Tịnh Y thường được giao vai ngọt ngào. Một số bộ phim tạo được thành công nhất định như Vân Tịch truyện (2018), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019), Như Ý Phương Phi (2020), Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn (2021), Gia Nam truyện (2021)...

 

Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 5Cúc Tịnh 'gây bão' khi khoe xương quai xanh 'bén như dao cau' trong bộ ảnh mới - Ảnh 6

Trong quá khứ, không ít lần dư luận nghi ngờ Cúc Tịnh Y phẫu thuật thẩm mỹ, bởi đường nét gương mặt hiện tại của cô có vài phần khác biệt so với quá khứ. Song, phía nữ diễn viên cùng phòng làm việc đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định "mỹ nhân 4000 tuổi" đẹp tự nhiên. 

Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz với tư cách là idol, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh. Đáng tiếc, diễn xuất non kém cùng vấn đề quá coi trọng hình tượng khiến khá nhiều người không hài lòng, dần dần có định kiến về cô. Thậm chí, vài người còn khuyên cô chỉ nên đi hát và ngưng đóng phim. Song, không ít người cho rằng Cúc Tịnh Y vẫn còn trẻ, cô có đủ thời gian để tập luyện, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. 

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