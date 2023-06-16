Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

Dù không thừa nhận kể từ sau khi lộ bằng chứng hẹn hò, thế nhưng sự nghiệp của cả 2 đều có những bước tiến đáng kể.
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Cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xem là một trong những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy không lên tiếng thừa nhận nhưng hành động đến nhà nhau vào nửa đêm, không ngại tương tác thân mật đã "tố cáo" chuyện tình cảm của cả hai. Bạch Lộc - Trương Lăng Hách cũng là couple hiếm hoi có sự nghiệp đi lên thấy rõ sau khi lộ chuyện hẹn hò.
Theo thông tin mới nhất của Iqiyi, "Ninh an như mộng" đã lập kỉ lục, trở thành bộ phim có lượt đặt xem trước cao nhất trong lịch sử khi đạt 5.367.000 lượt dù bất ngờ bị hoãn chiếu đột ngột. Nhưng một số khác lại cho rằng, tác phẩm đang được "thổi phồng" quá mức, vì sau khi hoãn chiếu, phim nhận được hàng loạt đánh giá tốt về nội dung, tạo hình, diễn xuất của diễn viên trên Douban, Weibo.
Về phía Trương Lăng Hách, tuy lúc đầu nhận về phản ứng dữ dội của người hâm mộ, thậm chí bị giảm lượng theo dõi trầm trọng nhưng những dự án phim lại rất khả quan. Sau Thương Lan Quyết, vai diễn trong Ninh An Như Mộng đang rất được mong chờ. Nam diễn viên được dự đoán là sẽ chính thức "phi thăng" làm sao lưu lượng sau khi phim lên sóng.
Bạch Lộc sinh năm 1994. Dưới bàn tay nâng đỡ của biên kịch vàng Vu Chính, nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố và Một đời một kiếp. Hiện tại, cô là tiểu hoa đán có tiếng ở Trung Quốc.
Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Sự nghiệp của Trương Lăng Hách chưa có nhiều điểm sáng. Mới đây, nhờ tiếng vang của Thương lan quyết mà tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng.