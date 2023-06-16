Couple đỉnh nhất Cbiz, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách nắm tay nhau 'phi thăng' lên đỉnh lưu

Cặp đôi Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xem là một trong những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy không lên tiếng thừa nhận nhưng hành động đến nhà nhau vào nửa đêm, không ngại tương tác thân mật đã "tố cáo" chuyện tình cảm của cả hai. Bạch Lộc - Trương Lăng Hách cũng là couple hiếm hoi có sự nghiệp đi lên thấy rõ sau khi lộ chuyện hẹn hò.

Cặp đôi nên duyên từ An Ninh Như Mộng.

Theo thông tin mới nhất của Iqiyi, "Ninh an như mộng" đã lập kỉ lục, trở thành bộ phim có lượt đặt xem trước cao nhất trong lịch sử khi đạt 5.367.000 lượt dù bất ngờ bị hoãn chiếu đột ngột. Nhưng một số khác lại cho rằng, tác phẩm đang được "thổi phồng" quá mức, vì sau khi hoãn chiếu, phim nhận được hàng loạt đánh giá tốt về nội dung, tạo hình, diễn xuất của diễn viên trên Douban, Weibo.