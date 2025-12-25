Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất

Tác phẩm lấy bối cảnh kéo dài nhiều năm, xoay quanh một mối tình sâu đậm nhưng dang dở giữa hai con người bị thời gian và số phận chia cắt.

Mới đây, Hà Siêu Liên được vinh danh là Tân binh xuất sắc nhất ​tại giải thưởng Kim Liên Hoa - thuộc Liên hoan phim Quốc tế Macau (Trung Quốc) lần thứ 17. Con gái của “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân thắng hạng mục này với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Rất muốn gặp lại bạn lần nữa" đóng cùng Thử Sa, ra mắt vào tháng 12.2024.

​Khi nhận giải, Hà Siêu Liên gửi lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên và nhân viên đoàn phim đã cống hiến cho tác phẩm. Cô đồng thời bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực trưởng thành để không phụ sự công nhận này. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà sáng tạo đến với Macau (Trung Quốc) của chúng tôi, dùng ống kính để ghi lại những câu chuyện và tình người nơi đây”.

Tuy nhiên, giải thưởng của Hà Siêu Liên gây tranh cãi, vì doanh thu phòng vé của bộ phim tại thị trường Trung Quốc đại lục chỉ đạt khoảng 2,527 triệu NDT, vai diễn của Hà Siêu Liên cũng không tạo được tiếng vang.

Chi phí sản xuất của bộ phim vượt quá 100 triệu NDT, công ty riêng của Hà Siêu Liên là một trong những đơn vị sản xuất. Có thể nói rằng cô tự bỏ tiền túi để thực hiện bộ phim đầu tay mà mình tham gia với tư cách diễn viên, nhưng cuối cùng tác phẩm lỗ vốn.

Hà Siêu Liên vốn được chú ý vì danh phận tiểu thư tài phiệt, con gái của “vua sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân. Mẹ của cô - bà Trần Uyển Trân - là người vợ thứ ba của Hà Hồng Sân.

Năm 2019, Hà Siêu Liên tiếp tục gây xôn xao khi công khai hẹn hò với diễn viên Đậu Kiêu - một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Tháng 4.2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ xa hoa ở đảo Bali (Indonesia).

Hà Siêu Liên đã tận dụng danh tiếng của chồng, lấn sân vào giới giải trí với vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh và diễn viên. Cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình như “Tín hiệu tình yêu”, “Nhà bếp của đại sứ”, “Người săn lùng ngôi sao”...

Cuộc hôn nhân của họ luôn là đề tài “nóng” trên các diễn đàn. Có thông tin Đậu Kiêu chịu nhiều áp lực từ gia đình vợ, không được lòng mẹ vợ, và không thể tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà vợ.

Tháng 10 năm nay, tin đồn Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu ly hôn đã bùng nổ, sau một buổi livestream của Trần Lam - vợ “ông trùm” giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nhưng cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận. Tài tử “Chuyện tình cây táo gai” cho biết: “Ban đầu, chúng tôi vốn không định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc lại ngày càng bị đẩy đi quá xa. Vì vậy, mong mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn”.

Gần đây, tại bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 37 của Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên đã mặc bộ đồ hóa trang con ếch, mang đến điều bất ngờ cho ông xã.