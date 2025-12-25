Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất

Sao quốc tế 25/12/2025 11:00

Mới đây, Hà Siêu Liên được vinh danh là Tân binh xuất sắc nhất ​tại giải thưởng Kim Liên Hoa - thuộc Liên hoan phim Quốc tế Macau (Trung Quốc) lần thứ 17.

Mới đây, Hà Siêu Liên được vinh danh là Tân binh xuất sắc nhất ​tại giải thưởng Kim Liên Hoa - thuộc Liên hoan phim Quốc tế Macau (Trung Quốc) lần thứ 17. Con gái của “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân thắng hạng mục này với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Rất muốn gặp lại bạn lần nữa" đóng cùng Thử Sa, ra mắt vào tháng 12.2024.

Tác phẩm lấy bối cảnh kéo dài nhiều năm, xoay quanh một mối tình sâu đậm nhưng dang dở giữa hai con người bị thời gian và số phận chia cắt.

​Khi nhận giải, Hà Siêu Liên gửi lời cảm ơn đến tất cả các diễn viên và nhân viên đoàn phim đã cống hiến cho tác phẩm. Cô đồng thời bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực trưởng thành để không phụ sự công nhận này. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhà sáng tạo đến với Macau (Trung Quốc) của chúng tôi, dùng ống kính để ghi lại những câu chuyện và tình người nơi đây”.

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất - Ảnh 1

Tuy nhiên, giải thưởng của Hà Siêu Liên gây tranh cãi, vì doanh thu phòng vé của bộ phim tại thị trường Trung Quốc đại lục chỉ đạt khoảng 2,527 triệu NDT, vai diễn của Hà Siêu Liên cũng không tạo được tiếng vang.

Chi phí sản xuất của bộ phim vượt quá 100 triệu NDT, công ty riêng của Hà Siêu Liên là một trong những đơn vị sản xuất. Có thể nói rằng cô tự bỏ tiền túi để thực hiện bộ phim đầu tay mà mình tham gia với tư cách diễn viên, nhưng cuối cùng tác phẩm lỗ vốn.

Hà Siêu Liên vốn được chú ý vì danh phận tiểu thư tài phiệt, con gái của “vua sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân. Mẹ của cô - bà Trần Uyển Trân - là người vợ thứ ba của Hà Hồng Sân.

Năm 2019, Hà Siêu Liên tiếp tục gây xôn xao khi công khai hẹn hò với diễn viên Đậu Kiêu - một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Tháng 4.2023, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ xa hoa ở đảo Bali (Indonesia).

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất - Ảnh 2

Hà Siêu Liên đã tận dụng danh tiếng của chồng, lấn sân vào giới giải trí với vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh và diễn viên. Cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình như “Tín hiệu tình yêu”, “Nhà bếp của đại sứ”, “Người săn lùng ngôi sao”...

Cuộc hôn nhân của họ luôn là đề tài “nóng” trên các diễn đàn. Có thông tin Đậu Kiêu chịu nhiều áp lực từ gia đình vợ, không được lòng mẹ vợ, và không thể tham gia vào hoạt động kinh doanh của nhà vợ.

Tháng 10 năm nay, tin đồn Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu ly hôn đã bùng nổ, sau một buổi livestream của Trần Lam - vợ “ông trùm” giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nhưng cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận. Tài tử “Chuyện tình cây táo gai” cho biết: “Ban đầu, chúng tôi vốn không định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc lại ngày càng bị đẩy đi quá xa. Vì vậy, mong mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn”.

Gần đây, tại bữa tiệc sinh nhật đón tuổi 37 của Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên đã mặc bộ đồ hóa trang con ếch, mang đến điều bất ngờ cho ông xã.

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đăng tải thông tin cho rằng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống ly thân, thậm chí đang tiến hành thủ tục ly hôn sau gần 2 năm chung sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Siêu Liên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu sẽ 'trắng tay' nếu chia tay con gái vua sòng bài Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Đậu Kiêu có thể 'trắng tay' sau khi ly hôn với 'Ái nữ trùm sòng bài' Ma Cao Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu có thể 'trắng tay' sau khi ly hôn với 'Ái nữ trùm sòng bài' Ma Cao Hà Siêu Liên?

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn bị đồn ly thân dù chính chủ đã lên tiếng phủ nhận

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu vẫn bị đồn ly thân dù chính chủ đã lên tiếng phủ nhận

'Ái nữ trùm sòng bài' Hà Siêu Liên lên tiếng trước tin đồn ly hôn tài tử Đậu Kiêu

'Ái nữ trùm sòng bài' Hà Siêu Liên lên tiếng trước tin đồn ly hôn tài tử Đậu Kiêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Tâm sự 48 phút trước
Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 59 phút trước
Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Đời sống 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Lộ ảnh hiếm thời chưa nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn