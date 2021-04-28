Tình hình sức khỏe hiện tại của nam tài tử Cổ Thiên Lạc nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Hoa ngữ.
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Theo Sina, ngày 28/4 truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, trong lần xuất hiện gần đây, khi được phóng viên hỏi về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên Cổ Thiên Lạc cho biết: “Rất ít khi đi ra ngoài, trong nhà có người lớn tuổi, thường họp ở trên mạng nên rất tiện”. Bên cạnh đó nam diễn viên nổi tiếng còn cho biết vừa mới hoàn thành một bộ phim điện ảnh có chủ đề bác sĩ.
Nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp cũng cho chia sẻ thêm, khi quay phim ở New Zealand anh đã từng bị thương rất nặng ở mắt. Bên mắt phải của Cổ Thiên Lạc phải khâu 8 mũi nhưng hiện tại vết thương này đã phục hồi. “Chàng Dương Quá” cho biết: “Khi đó vô cùng nguy hiểm, máu không ngừng chảy ra”.
Những chia sẻ mới này của Cổ Thiên Lạc khiến fan hâm mộ nam tài tử vô cùng xót xa. Không chỉ nổi tiếng, Cổ Thiên Lạc còn là một người hay làm từ thiện, anh đã xây dựng hơn 100 trường học trong nhiều năm qua. Với những đóng góp của mình cho xã hội, Cổ Thiên Lạc trở thành một tấm gương sáng để nhiều người học tập và noi theo.