Cố Mạn - tác giả 'mát tay' của màn ảnh Hoa ngữ, chuyển thể tác phẩm nào, thành công tác phẩm đó

Có thể nói, Cố Mạn là một trong những nữ nhà văn/tiểu thuyết gia "mát tay" khi cả 4 tác phẩm của cô chuyển thể thành phim đều gây tiếng vang lớn. Gồm " Sam Sam đến rồi " (2014), "Bên nhau trọn đời" (2015), "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (2016), " Em là niềm kiêu hãnh của anh " (2021).

Cố Mạn là một trong những cây bút kì cựu, được đông đảo bạn đọc yêu thích nhờ những tác phẩm tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng đầy hài hước. Cô được biết đến với nhiều tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn được chuyển thể thành phim, những tác phẩm của cô đều tạo ra những bộ phim vô cùng hấp dẫn và thu hút người xem. Và cũng từ những tác phẩm của Cố Mạn, nhiều tiểu hoa Trung Quốc nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng, hoặc củng cố vững chắc ngôi vị sao hạng A của mình trên màn ảnh.

Bộ phim Sam Sam Đến Rồi được chuyển thể từ tiểu thuyết Sam Sam Đến đây Ăn nào của tác giả Cố Mạn và nhanh chóng gây sốt khi phát sóng. Không chỉ thành công khi đạt tỷ suất người xem khủng, bộ phim còn giúp cái tên Triệu Lệ Dĩnh trở nên tỏa sáng sau thời gian dài đóng các vai phụ mờ nhạt.

Đến nay, nàng tiểu hoa hiện đã là cái tên đứng đầu lứa diễn viên trẻ của C-biz hiện nay với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng. Nhưng Sam Sam Đến Rồi mới chính là “bệ phóng” đưa tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh được công chúng biết đến và đón nhận.

Bên cạnh đó, bạn diễn Trương Hàn cũng thành công xây dựng hình ảnh "nam thần màn ảnh nhỏ", "tổng tài lạnh lùng"… thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng chính anh tự tay phá nát sự nghiệp bằng hàng loạt ồn ào đời tư, đặc biệt là tự sản xuất bộ phim Quý ông khu Đông Bát quá phản cảm.

Bên nhau trọn đời

Nhắc đến Cố Mạn, tất nhiên không thể không nhắc đến Bên Nhau Trọn Đời. Đây là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Cố Mạn, và luôn nằm trong list những bộ phải đọc dành cho những ai thích truyện ngôn tình. Đúng như mong đợi và dự đoán của khán giả, bản phim truyền hình với sự tham gia của Chung Hán Lương - Đường Yên đã làm nổ tung màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Dù đây là 2 gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ nhưng sau khi phim lên sóng, cặp đôi có những bước nhảy vọt lớn nhất trong sự nghiệp.

Nhờ diễn xuất tuyệt vời của cặp đôi Chung - Đường mà tác phẩm chiếm ưu thế đặc biệt về lượng xem qua mạng internet. Thậm chí trong tập cuối, rating Bên nhau trọn đời đã hoàn toàn “đè bẹp” bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ đang làm mưa làm gió suốt thời gian ấy.

Dư âm của Bên Nhau Trọn Đời kéo dài hàng tháng trời sau khi phim phát sóng, khiến cái tên Đường Yên nổi như cồn. Dù còn vướng nhiều phản ánh trái chiều về diễn xuất nhưng mỹ nhân sinh năm 1983 này vẫn trở thành cái tên được nhiều đạo diễn yêu mến.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã tiếp tục tiếp nối chuỗi thành công của “vũ trụ phim Cố Mạn”. Lấy bối cảnh vườn trường, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên kể về nàng hoa khôi trường học Bối Vy Vy (Trịnh Sảng) xinh đẹp và chơi game giỏi, cô đã quen được chàng hotboy cùng trường là Tiêu Nại (Dương Dương đóng) và họ còn kết hôn trong game.

Câu chuyện tình yêu của Bối Vy Vy và Tiêu Nại bắt đầu từ những lần chơi game cùng nhau cho đến khi gặp mặt và chính thức trở thành một cặp. Cũng giống như Sam Sam Đến Rồi hay Bên Nhau Trọn Đời, điểm nhấn của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên chính là những tình tiết ngọt ngào của cặp đôi chính khiến khán giả say mê.

Nếu so sánh về thành tích thì rating trung bình của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên chỉ đạt 0.91%, tuy nhiên lượt xem online của bộ phim này hiện tại đã vượt mốc 28 tỷ, đây là một con số cực kỳ ấn tượng mà không phải bộ phim nào cũng có thể đạt được. Ngoài ra, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng được chấm 7 điểm trên Douban.

Em là niềm kiêu hãnh của anh

Gần đây nhất, Dương Dương hội ngộ Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim "Em là niềm kiêu hãnh của anh" lại tạo "cơn sốt" mới, đạt nhiều kỷ lục về lượt xem. Phim kể mối tình của chàng kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ, đang loay hoay giữa vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”, với cô minh tinh xinh đẹp Kiều Tinh Tinh, giàu có, hồn nhiên và yêu chân thành.

Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba dù còn ý kiến trái chiều về diễn xuất nhưng màn hóa thân như bước ra từ trong tiểu thuyết đã kéo lại sự yêu thích của khán giả. Đặc biệt, những cảnh tình cảm của cặp đôi rất được lòng người xem.

Thậm chí, sau khi phát sóng, cặp đôi Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả ghép đôi liên tục vì quá hợp nhau. Cả hai sở hữu “phản ứng hóa học” cực ngọt, khiến tin đồn hẹn hò nhanh chóng bị nhiều người bàn tán.