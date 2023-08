Chủ nhân ca khúc đình đám "Shape of you" hầu tòa lần 3 vì kiện cáo bản quyền, 'có hay không' hành vi đạo nhạc 'trắng trợn'?

Nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ cung cấp những bằng chứng hữu ích cho việc chứng minh chính bài hát "Shape of you" là của anh, khi bị dính nghi vấn là vi phạm một phần của bài hát khác

Cả nhạc sĩ Sami Chokri và Ross O'Donoghue khẳng định phần giai điệu điệp khúc trong bài hát của Sheeran có nội dung "Oh I oh I oh I" được nhái từ đoạn điệp khúc của họ "Oh why oh why oh why". Ngôi sao này và các đồng tác giả đã phát hành bài hát vào tháng 5 năm 2018, yêu cầu tòa án tối cao tuyên bố họ không vi phạm bản quyền của Chokri và O'Donoghue. Hai tháng sau đó, vào tháng 7 2018, ông Chokri và O'Donoghue đã đưa ra yêu cầu bồi thường về "vi phạm bản quyền, thiệt hại và tài khoản lợi nhuận liên quan đến hành vi vi phạm bị cáo buộc"