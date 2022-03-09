Chủ nhân ca khúc đình đám "Shape of you" hầu tòa lần 3 vì kiện cáo bản quyền, 'có hay không' hành vi đạo nhạc 'trắng trợn'?

Cả nhạc sĩ Sami Chokri và Ross O'Donoghue khẳng định phần giai điệu điệp khúc trong bài hát của Sheeran có nội dung "Oh I oh I oh I" được nhái từ đoạn điệp khúc của họ "Oh why oh why oh why". Ngôi sao này và các đồng tác giả đã phát hành bài hát vào tháng 5 năm 2018, yêu cầu tòa án tối cao tuyên bố họ không vi phạm bản quyền của Chokri và O'Donoghue. Hai tháng sau đó, vào tháng 7 2018, ông Chokri và O'Donoghue đã đưa ra yêu cầu bồi thường về "vi phạm bản quyền, thiệt hại và tài khoản lợi nhuận liên quan đến hành vi vi phạm bị cáo buộc"

Siêu sao tóc đỏ 31 tuổi, đã bị đóng băng tiền bản quyền cho đĩa đơn bán chạy nhất này. Và anh đã phủ nhận việc mình mượn ý tưởng từ các nhạc sĩ không tên tuổi mà không thừa nhận. Vào hôm thứ 6, Andrew Sutcliffe người đánh giá chất lượng cho hai nhạc sĩ cho biết Sheeran đã "mượn ý tưởng và đem vào bài hát của mình, đôi khi anh ấy thừa nhận, nhưng đôi lúc lại không"

Luật sư cáo buộc rằng sự thừa nhận phụ thuộc vào độ nổi tiếng của nhạc sĩ đó, ông cho biết thêm nếu hai nhạc sĩ là Shaggy, Coldplay, Rihanna hay Jay-Z thì họ đã được đối xử theo cách rất khác. Vào lúc đưa ra bằng chứng của mình vào ngày thứ hai, Ian Mill, người kiểm định chất lượng cho ED Sheeran đã hỏi rằng: :"Ông có chấp nhận rằng ông đối xử hoặc đã đối xử theo cách đó không?" Sheeran đã trả lời là "Không" và còn nói thêm: "Những ví dụ mà ông ấy đang sử dụng rõ ràng là những nghệ sĩ nổi tiếng, hai trong số họ là những người mà tôi đã làm bài hát cùng." Anh nói tiếp " nếu ông Sutcliffe đã tìm hiểu kỹ , ông sẽ biết có rất nhiều nghệ sĩ vô danh mà ông đã bỏ qua cùng với vài phần của bài hát"

Ngôi sao tiếp tục đưa ra vài ví dụ về những bài hát với những nghệ sĩ không biết tên, bao gồm việc lấy mẫu một phần của bài hát từ chương trình truyền hình Buffy the Vampire Slayer ". "Tất cả những ví dụ đó không phải là những nghệ sĩ nổi tiếng mà chúng tôi đã xóa bỏ các bài hát, và đó là điều tôi phải nói" Sheeran nói.

Anh ấy cũng mô tả quá trình sáng tác của mình và phủ nhận việc có những ý tưởng được tính toán trước. Ca sĩ nói với tòa:"Khi tôi nghe một nhịp, tôi nghe thấy một bài hát và giai điệu từ đó được phát ra". Anh ấy sau đó nói thêm:"Tôi viết rất nhiều bài hát và nếu tôi không viết được bài nào trong vòng hai giờ, tôi coi đó là một thất bại". Người tạo hit cho biết anh không nhớ có cuộc gặp với nhạc sĩ Sami Chokri, mặc dù ông Chokri khẳng định họ đã gặp nhau tại một bữa tiệc ở nhà hàng của Nando ở trung tâm London. Phiên tòa sẽ kéo dài trong ba tuần.