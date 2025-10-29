Chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tự nhận mình thua kém vợ

Trong một sự kiện báo chí gần đây diễn ra vào ngày 26 tháng 10 để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt Return 4, Phùng Đức Luân cũng đề cập đến sự chú ý ngày càng tăng dành cho vợ anh trong vai trò đạo diễn.

Thư Kỳ vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Busan cho bộ phim đầu tay Girl. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của cô từ diễn xuất sang làm phim. Chiến thắng này của Thư Kỳ cũng dẫn tới một cuộc so sánh trực tuyến của những người dùng mạng xã hội - so sánh cô thành công hơn chồng mình, đạo diễn kiêm diễn viên Phùng Đức Luân. Trước cuộc tranh luận này, Phùng Đức Luân đã trả lời một cách hài hước và khiêm tốn: "Cô ấy thật tuyệt vời, nên dĩ nhiên tôi thua kém là điều dễ hiểu".

"Cô ấy đang giành được rất nhiều giải thưởng, tôi đoán tôi nên bắt đầu thu thập một số danh hiệu của riêng mình" - Phùng Đức Luân nói đùa với giọng điệu vui vẻ.

Phùng Đức Luân bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí vào năm 1997 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam Dry. Anh đã xây dựng một sự nghiệp đáng nể với tư cách là một diễn viên, ca sĩ và đạo diễn. Các dự án đáng chú ý của Phùng Đức Luân bao gồm Gen-X Cops, A Man Called Hero, Enter the Phoenix và House of Fury. Mặc dù anh đã giành được Giải thưởng Giai điệu Vàng cho Đạo diễn Video Âm nhạc Xuất sắc nhất, các nhà phê bình và người hâm mộ thường nhận xét rằng những giải thưởng của anh không tương xứng với khối lượng tác phẩm đồ sộ của Thư Kỳ.

Tuy nhiên, Phùng Đức Luân bày tỏ lòng tự hào chân thành về những thành tựu gần đây của Thư Kỳ. Anh nói: "Mặc dù chiến thắng của cô ấy không làm tôi vui hơn nếu đó là của tôi, nhưng tôi thực sự tự hào. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải bắt kịp cô ấy rồi".

Phùng Đức Luân cũng đáp trả những bình luận của cư dân mạng chỉ trích diễn xuất của anh kém hơn vợ - với một tinh thần thoải mái: "Cô ấy thật tuyệt vời. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người nghĩ tôi kém cỏi".

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016 sau hai thập kỷ quen biết. Hôn nhân của họ hạnh phúc dù chưa có con.

Hồi tháng 4, Thư Kỳ bước sang tuổi 49. Nữ diễn viên có bữa tiệc ấm cúng với ông xã. Thời điểm đó, Thư Kỳ tâm sự: “Sinh nhật là lý do để tôi làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng khi đến một độ tuổi nhất định, yêu cầu trong cuộc sống ngày càng đơn giản”. Cô liệt kê 8 “sự hiểu biết” đúc kết qua năm tháng: Biết phản ánh về những khó khăn hàng ngày, trân trọng mọi người và mọi thứ, buông bỏ sự cố chấp khi không được đền đáp, ban phước, suy nghĩ từ góc nhìn của người khác, sống đơn giản không lo âu, chấp nhận may mắn và số phận, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân.