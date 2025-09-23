Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Một số nguồn tin cho hay DJ Koo nhiều tuần không quay lại tổ ấm tình yêu cũ với Từ Hy Viên, dù đó từng là nơi ở sau khi kết hôn của hai vợ chồng. Một nguồn tin cho biết nhà của cố diễn viên Vườn sao băng hiện bỏ không.

Ngày 19/9, DJ Koo đã dành một giờ đồng hồ cùng bạn bè tại mộ của Từ Hy Viên. Khi anh sắp rời đi, một phóng viên đến gần và hỏi anh có thường mơ thấy vợ không. Anh trả lời: "Tất nhiên rồi", thái độ rất buồn. Cuối ngày, anh lái xe trở về căn hộ thuê tại Đài Bắc.

Mỗi ngày, việc chính của DJ Koo là đến thăm nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Dù mưa hay nắng, ngày nào anh cũng đến trông coi mộ vợ. Anh cũng từ chối biểu diễn thương mại.

Diễn viên đột ngột qua đời ngày 2/2 khi du lịch Nhật Bản cùng mẹ, em gái và chồng con. Người thân đưa Từ Hy Viên về nơi an nghỉ hôm 15/3. Cô để lại khối tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Theo Next Apple, Hy Viên và DJ Koo không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Ca sĩ công bố nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ.

Chuyện tình DJ Koo và Từ Hy Viên được nhiều khán giả nhận xét ly kỳ, lắt léo hơn một bộ phim. Họ yêu nhau thập niên 1990, chia tay do công ty quản lý của ca sĩ ngăn cản. TheoVogue, năm 2021, hay tin Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi, DJ Koo gọi điện cho diễn viên theo số anh lưu 20 năm trước, mừng rỡ vì cô vẫn dùng số điện thoại cũ. Hai người nối lại tình cảm, hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn đầu năm 2022 - trong bối cảnh đại dịch.

Ba năm qua, cả hai đối diện nhiều thử thách. DJ Koo không thoải mái khi vợ bị chồng cũ và mẹ chồng cũ nói xấu. Nhưng anh mạnh mẽ hơn để động viên bạn đời. Ca sĩ từng nói: "Tôi đến Đài Loan là để bảo vệ, che chở cho cô ấy, tôi đã hứa che chở cô ấy suốt đời".

DJ Koo 56 tuổi, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.