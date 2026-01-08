Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm

Sao quốc tế 08/01/2026 08:30

Ngày 4/1, một người dùng Weibo cho biết đã gặp DJ Koo tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Bắc, nơi vợ anh yên nghỉ.

Ngày 4/1, một người dùng Weibo cho biết đã gặp DJ Koo tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Bắc, nơi vợ anh yên nghỉ. Suốt buổi sáng, anh tập trung lau chùi bia mộ vợ, bày đồ uống, hoa quả... trên mộ cô, bận rộn tới mức không mở chiếc ghế xếp quen thuộc ra ngồi. Khi phát hiện có người lại gần, anh chỉ cúi đầu chào rồi tập trung dọn dẹp tiếp.

 

Người chứng kiến kể: "Ông ấy có vẻ đang không vui và không muốn nói chuyện, nên tôi đã rời đi. Sau khi tôi đi, tôi hơi tò mò không biết ông ấy đang làm gì, nhưng lại sợ làm phiền nên đứng cách xa trên bậc thềm và quan sát. Ông ấy đang lau bia mộ, lau rất cẩn thận và mạnh tay, lau cả mặt trước lẫn mặt sau của bia, mà còn chưa kịp kê ghế xếp. Nhìn ông ấy thế, tôi thấy hơi buồn nên đã rời đi".

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm - Ảnh 1Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm - Ảnh 2

Đây không phải lần hiếm hoi DJ Koo ra mộ vợ. Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên, từng cho biết sau khi chị mất, anh rể đã hình thành thói quen leo núi mỗi ngày. Sau khi đỗ xe, anh sẽ đi bộ đến Kim Bảo Sơn để ở bên vợ, bất kể mưa hay nắng.

Sau khi dọn dẹp, anh "đốt thời gian" bằng cách ngồi vẽ vợ quá cố suốt nhiều giờ đồng hồ. Mưa hay nắng, lạnh hay nóng, anh ngồi lặng lẽ một mình trong nghĩa trang rộng lớn, trống trải, "như thể thế giới chỉ có hai người" - tờ HK01 viết.

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo dọn mộ vợ ngày đầu năm - Ảnh 3

 

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng. Anh kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên năm 2022.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Trong concert diễn ra tối 19/12 tại Thượng Hải, Ngôn Thừa Húc đã có khoảnh khắc xúc động khi tưởng niệm Từ Hy Viên, bạn diễn gắn bó với anh qua bộ phim truyền hình đình đám Vườn sao băng.

