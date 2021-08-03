CĐM xịt máu mũi với loạt ảnh áo mỏng như không khiến vòng 1 'trơ trụi' của 'Bom sex nước Anh'

Sao quốc tế 03/08/2021 14:21

Những hình ảnh mới nhất mà cô nàng Demi Rose đăng tải khiến nhiều người không khỏi trầm trồ với vẻ đẹp gợi cảm của bông hoa xinh đẹp nước Anh. 

Nhắc đến những người mẫu "nấm lùn" thì không thể không nhắc tới nàng mẫu Demi Rose. Cô được mệnh danh là "Bom sex nước Anh" dù chỉ cao 1m57, Demi Rose vẫn là một trong những người mẫu luôn thu hút được sự quan tâm của công chúng bởi thân hình đồng hồ cát gợi cảm. 

Mới đây, người đẹp sinh năm 1995 tiếp tục khoe bộ ảnh hở bạo với áo mỏng tang lộ gần hết vòng một.

Demi Rose
'Bom sẽ nước Anh' trong bộ trang phục mỏng manh, khoe trọn vòng 1 đầy đặn - Ảnh: Internet
Demi Rose
 Cô người mẫu 'nấm lùn' trong chiếc áo kaftan mỏng - Ảnh: Internet
Demi Rose
Nàng mẫu 'đốt mắt' với cách tạo dáng trễ nãi, gợi cảm trên ghế - Ảnh: Internet

Trong chiếc áo kaftan mỏng tang, người mẫu hở bạo để lộ gần hết vòng một căng tràn, nảy nở. Không chỉ thế, nàng mẫu nấm lùn còn khiến người xem đứng ngồi không yên với loạt ảnh "nóng bỏng" phô diễn hình thể lả lơi trên ghế.

Demi Rose
 Cô nàng đang làm đại diện cho một số nhãn hàng về thời trang - Ảnh: Instagram NV
Demi Rose
Demi Rose sở hữu thân hình đồng hồ cát khiến nhiều người mơ ước, chẳng có gì lạ khi cô là một trong những 'con cưng' của các nhãn hàng đồ lót, đồ bơi - Ảnh: Instagram NV

Demi Rose sở hữu số đo 3 vòng khiến nhiều người mơ ước 94-61-91,5, cùng gương mặt xinh như búp bê. Hiện tại, tài khoản Instagram của cô nàng thu hút hơn 17,1 triệu người theo dõi và tương tác liên tục mỗi khi cô nàng tung ra những hình ảnh mới của mình.

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Từ khóa:   bom sex nước Anh người mẫu người mẫu nấm lùn

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