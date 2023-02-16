'Cặp đôi vàng' Xa Thị Mạn - Lâm Phong hội ngộ: Người 'lão hóa ngược', người đã bộc lộ dấu hiệu tuổi tác

Trong quá khứ, Xa Thi Mạn và Lâm Phong từng kết hợp ăn ý trong nhiều bộ phim TVB, nhận được sự yêu mến của khán giả.

Mới đây, một số hình ảnh của Xa Thi Mạn và Lâm Phong đã được đăng tải lên mạng xã hội. Được biết, cặp đôi nổi tiếng TVB một thời đã có dịp hội ngộ trong một chương trình truyền hình. Theo quan sát, họ diện trang phục tông đen đồng điệu. Xa Thi Mạn hội ngộ Lâm Phong trong một show truyền hình. Ảnh: Ineternet Xa Thi Mạn gây chú ý với diện mạo trẻ trung, năng động như gái đôi mươi. Trong khi đó Lâm Phong lại không còn giữ được phong độ như xưa. Có lẽ sau khi lập gia đình và lên chức cha, nam diễn viên này phải lo lắng nhiều chuyện nên mới già đi trông thấy như vậy.

Xa Thi Mạn được khen ngày càng trẻ đẹp còn đàn em Lâm Phong lại già đi trông thấy. Ảnh: Internet Trong quá khứ Xa Thi Mạn và Lâm Phong từng hợp tác ở các bộ phim như Gia vị cuộc sống, Phúc và Phiên Vân, Vòng xoay cuộc đời, Thế giới của Hoa Gia Tỷ, Sứ đồ hành giả. Cả Xa Thi Mạn và Lâm Phong đều được người hâm mộ ghép cặp với không ít bạn diễn, thế nhưng cặp đôi chị - em này mới được nhiều người công nhận và ủng hộ hơn cả.

Không có lí do gì để ngạc nhiên vì điều đó, bởi Xa Thi Mạn là "nhất tỷ" TVB vừa tài năng lại xinh đẹp, Lâm Phong cũng là anh chàng đẹp trai đã cướp đi biết bao trái tim thiếu nữ. Nét ăn ý trong diễn xuất và sự xứng đôi khi cặp "kim đồng ngọc nữ" đứng bên nhau chính là hai lí do để các fan "đẩy thuyền" nhiệt tình trong suốt nhiều năm. Người hâm mộ của cặp đôi lại càng có lí do để ghép cặp hơn khi từng có một thời gian cả hai dành nhiều cử chỉ thân thiết cho nhau, thậm chí những người tinh mắt đã nhận ra họ còn đeo cả đồng hồ đôi. Nhưng hiện giờ, trong khi Xa Thi Mạn vẫn độc thân và là con ong chăm chỉ trên phim trường thì Lâm Phong đã hạnh phúc bên cô vợ siêu mẫu Trương Hinh Nguyệt. Tháng 9/2020, cặp đôi này đón con gái đầu lòng chào đời. Lâm Phong xuất thân từ lớp đào tạo diễn viên khóa 13 năm 1998 của TVB, tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Cỗ máy thời gian, Song long đại Đường, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân... Năm 2014, anh rời TVB để tấn công thị trường phim tại Đại lục và phát triển sự nghiệp ca hát. Anh kém Xa Thi Mạn 4 tuổi. Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tốt nghiệp đại học ngành Quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ. Theo lời khuyên của mẹ, cô tham gia Hoa hậu Hong Kong và đoạt giải á hậu năm 1997, từ đó đóng phim của TVB. Cô lưu dấu ấn với Tuyết sơn phi hồ, Hồ sơ trinh sát, Đường về hạnh phúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến... Năm 2018, phim Diên Hy công lược giúp Xa Thi Mạn hâm nóng tên tuổi, đắt show quảng cáo, sự kiện. Các tác phẩm gần đây cô đóng là Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến Vân Đài...

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