'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

Phim cổ trang là dòng phim có sức hút rất lớn của màn ảnh Hoa Ngữ. Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… đều là những ngôi sao thành danh nhờ phim cổ trang. Nhưng không phải ai cũng được khán giả đón nhận hoặc phù hợp với dòng phim này. Trường hợp hiếm hoi đó phải kể đến ‘cặp đôi màn ảnh’ Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba.

Phim cổ trang là dòng phim có sức hút rất lớn của màn ảnh Hoa Ngữ. Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… đều là những ngôi sao thành danh nhờ phim cổ trang. Nhưng không phải ai cũng được khán giả đón nhận hoặc phù hợp với dòng phim này. Trường hợp hiếm hoi đó phải kể đến ‘cặp đôi màn ảnh’ Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba. Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba không phù hợp đóng phim cổ trang - Ảnh: Internet Sau những năm nổi đình đám, Dương Dương tham gia khá nhiều những bộ phim cổ trang nhưng tiếc rằng chưa có dự án nào thật sự ổn và gần như flop thảm. Bởi những bộ phim cổ trang như Hồng Lâu Mộng, Tân Lạc Thần, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ từng giúp Dương Dương ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, những bộ phim này không đưa Dương Dương lên đến đỉnh cao, loạt dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh đều đến từ phim hiện đại như Thiếu Nữ Toàn Phong, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và mới đây nhất chính là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính - Ảnh: Internet Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (bản điện ảnh) là bộ phim cổ trang đầu tiên của Dương Dương sau khi anh thành danh. Tuy nhiên, dự án này lại được coi là “vết đen” trong sự nghiệp của Dương Dương khi anh bị chê diễn xuất kém và không có chemistry với Lưu Diệc Phi. Không những thế, Dương Dương phải hứng chịu mọi lời chỉ trích, đến mức nam diễn viên còn bật khóc trước ống kính. Anh chàng còn bị tố là sử dụng "mặt nạ da người", tìm thế thân đóng giúp mình. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (bản điện ảnh) đóng chính cùng Lưu Diệc Phi được coi à “vết đen” trong sự nghiệp của Dương Dương - Ảnh: Internet Gần đây, dự án Thả Thí Thiên Hạ đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Mặc dù, Dương Dương đã được khán giả không ngớt lời khen ngợi vì vẻ đẹp tựa xuất chúng. Thế nhưng dường như nhan sắc cũng không thể cứu vớt được diễn xuất một màu của Dương Dương. Vào vai nam chính, Dương Dương vẫn sử dụng lối diễn xuất quen thuộc như bao phim khác, đóng khung với một kiểu nhân vật. Thậm chí cộng đồng mạng còn cho rằng diễn xuất của Dương Dương gồng, kém tự nhiên, chỉ nhỉnh hơn bạn diễn Triệu Lộ Tư chứ không hề xứng đáng với danh hiệu đỉnh lưu.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Về phần Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch. Hai năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt thường xuyên trên các phương tiện truyền thông và sự kiện tại Trung Quốc. Ngoại hình chuẩn chỉnh, gương mặt đẹp không tì vết là lợi thế của Địch Lệ Nhiệt Ba dù diễn xuất của "mỹ nhân Tân Cương" không được đánh giá quá cao. Đường nét lai Tây của Nhiệt Ba khi đóng phim cổ trang sẽ bị biến thành nhược điểm - Ảnh: Internet Dù vẻ ngoài nổi bật nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá không hợp đóng phim cổ trang bởi gương mặt của cô tuy sắc sảo nhưng quá góc cạnh nên không phù hợp với tạo hình cổ trang. Nhiều ý kiến cho rằng, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba phù hợp với những tác phẩm hiện đại hơn. Nhiều người cho rằng đường nét lai Tây của Nhiệt Ba khi đóng phim cổ trang sẽ bị biến thành nhược điểm. Nàng mỹ nữ Tân Cương không còn giữ được vẻ đẹp như lúc đóng phim hiện đại, nhiều lúc cô còn bị khán giả chê là mất spotlight vào tay nữ phụ dễ như chơi. Trong dự án Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nữ phụ Triệu Lộ Tư lấn át - Ảnh: Internet Cụ thể, trong dự án Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba bị nữ phụ Triệu Lộ Tư lấn át. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư là nhân vật nữ trong sáng, ngọt ngào, có phần ngốc nghếch, còn Địch Lệ Nhiệt Ba giống nhân vật đến từ Tây Vực, tuy không phải phản diện nhưng cũng không liên quan gì đến câu chuyện chính. Không những thế, nhiều khán giả còn cho rằng trang phục cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba phù hợp với những người có ngoại hình phương Đông. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba thường cải trang thành một người lính canh trong trang phục của phụ nữ thì lại quá nam tính và "Tây hóa". Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet Sang đến Ngự Giao Ký và An Lạc Truyện cũng không khá khẩm hơn và được cho là không phù hợp với tạo hình cổ trang. Chính vì thế, những dự án cổ trang gần đây không thấy Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời mời nữa mà gần như chuyển hình và tập trung vào các dự án phim hiện đại.

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