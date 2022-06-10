Britney Spears và tình trẻ kém 13 tuổi chính thức kết hôn tại California sau 5 năm bên nhau

Sao quốc tế 10/06/2022 21:06

"Cho đến khi thế giới kết thúc!". Britney Spears vừa chính thức kết hôn với người bạn trai kém mình 13 tuổi - Nam người mẫu Sam Asghari sau mối quan hệ kép dài 5 năm. Hôn lễ được diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, California.

Spears, 40 tuổi và Asghari, 28 tuổi, đã kết hôn vào thứ Năm, ngày 9 tháng 6, tại California. Lễ tân hôn của cặp đôi được thực hiện bởi Mục sư Clint Hufft, người cũng đã cử hành đám cưới năm 2021 của Paris Hiltom.

Buổi lễ diễn ra vào khoảng 8:30 tối theo giờ Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố với Us, đại diện của Asghari xác nhận rằng hai người "đã kết hôn".

Họ nói thêm: “Tôi rất hạnh phúc khi ngày này đã đến. Tôi biết anh ấy đã muốn điều này từ rất lâu. Anh ấy rất quan tâm và hỗ trợ từng bước của con đường. Tôi vô cùng biết ơn khi có Sam trong đời và không thể chờ đợi tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng”.

Nữ chủ nhân ca khúc Toxic và chàng trai Hacks đính hôn vào tháng 9 năm 2021 sau gần 5 năm hẹn hò. “Tôi không thể tin được”, ngôi sao nhạc pop chú thích một video trên Instagram của cô và Asghari vào thời điểm đó.

Người quản lý của người mẫu, Brandon Cohen, đã xác nhận việc đính hôn, nói với Us rằng "Cặp đôi đã chính thức công khai mối quan hệ lâu năm của họ vào ngày hôm nay và vô cùng cảm động trước sự ủng hộ, cống hiến và tình yêu dành cho họ".

 

Britney Spears và tình trẻ kém 13 tuổi chính thức kết hôn tại California sau 5 năm bên nhau - Ảnh 1
Britney Spears và Sam Asghari 

Asghari sau đó xác nhận rằng anh ấy đã tự thiết kế chiếc nhẫn đính hôn cho tình yêu của mình thay vì chọn một chiếc trên giá. “Tôi nghĩ với sở thích của cô ấy, cô ấy sẽ không muốn thứ gì đó quá lớn và siêu nổi tiếng”, ngôi sao của Can You Keep a Secret nói với GQ vào tháng 6, đồng thời nói thêm rằng anh ấy muốn thứ gì đó “tinh tế” nhưng không hào nhoáng. “Những người nổi tiếng có được chiếc nhẫn triệu đô đó. Và thông thường, nó miễn phí vì nó để quảng cáo, nhưng tôi muốn nó đại diện cho một cái gì đó. Tôi muốn nó xuất phát từ trái tim mình”.

 

Britney Spears và tình trẻ kém 13 tuổi chính thức kết hôn tại California sau 5 năm bên nhau - Ảnh 2

Nữ diễn viên Crossroad đã cho người hâm mộ nhìn thoáng qua về lễ kỷ niệm trước đám cưới của cặp đôi  trên Instagram Story được đăng vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6. Đoạn video cho thấy bộ đôi ngồi ở ghế sau của một chiếc Rolls-Royce, thưởng thức những ly sâm panh.

“Vì vậy, đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc Rolls Royce và tôi thực sự rất phấn khích”, nữ ca sĩ của ca khúc Sometimes nói với những người theo dõi của mình. “Có những ngôi sao trên trần nhà và những ly sâm panh rất nhỏ - thứ mà tôi chưa từng có - và chúng đã rất lạnh. Tôi cảm thấy rất cầu kỳ với tất cả các đồ trang sức trên móng tay của mình”.

Spears trước đây đã kết hôn với người bạn thời thơ ấu Jason Alexander trong 55 giờ vào năm 2004 và Kevin Federline từ năm 2004 đến năm 2007. Người chiến thắng giải Grammy và vũ công, 44 tuổi,Có chung người con trai Sean Preston, 16 tuổi và Jayden, 15 tuổi, những nghười không tham dự lễ đám cưới, theo luật sư của Federline.

Đầu năm nay, crooner "Everytime" thông báo rằng cô đang mong đợi đứa con thứ ba của mình, đứa con đầu lòng của cô với Asghari. Tuy nhiên, một tháng sau, cả hai xác nhận rằng Spears bị sảy thai.

 

Theo Us Weekly

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