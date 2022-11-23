Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới

Sao quốc tế 23/11/2022 10:45

Bố của Lưu Khải Uy - Lưu Đan đã có những lời chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ giữa con trai và bạn gái mới, đồng thời nhắc cả cháu gái Tiểu Gạo Nếp của mình.

Sau nhiều đồn đoán hẹn hò với nhiều mỹ nhân của làng giải trí Hoa Ngữ thì vừa qua, Lưu Khải Uy đã chính thức thừa nhận chuyện tình cảm với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Kể từ khi công khai, Lưu Khải Uy và tình mới thoải mái khoác chặt tay nhau không rời tại sân bay. Nam tài tử còn xách hết túi và kéo vali giúp bạn gái, cho thấy mối quan hệ giữa hai người rất mặn nồng.

Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới - Ảnh 1

Sau khi con trai công khai có tình mới, tại một sự kiện mới đây, diễn viên gạo cội TVB Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy cho biết ông rất vui mừng, mong con sớm ổn định gia đình nhưng sẽ không giục Lưu Khải Uy làm đám cưới: "Đây là tin vui, con tôi độc thân cũng lâu rồi", Lưu Đan nói.

Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới - Ảnh 2

Theo Sina Entertainment, Lưu Đan khi được hỏi về việc đã gặp Lý Hiểu Phong chưa, ông tiết lộ tạm thời vẫn chưa có cơ hội, nhưng Lưu Khải Uy đã đưa ảnh của bạn gái cho ông xem, và ông cảm thấy rất hài lòng: "Tôi rất vui khi nhìn thấy ngoại hình của Lý Hiểu Phong, tôi rất mừng cho con trai mình."

Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới - Ảnh 3

Nhưng điều đáng nói, khi trả lời phóng viên về mối quan hệ tình cảm của con trai, bố Lưu Khải Uy đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc khi nhắc đến cháu gái Tiểu Gạo Nếp - con chung của Lưu Khải Uy và Dương Mịch.

Cụ thể, khi phóng viên hỏi Lưu Đan rằng liệu ông có muốn Lưu Khải Uy sinh thêm con hay không, ông trả lời rằng vạn sự tùy duyên, sẵn sàng ủng hộ quyết định của con trai, đồng thời cười nói: "Tiểu Gạo Nếp chắc sẽ không giận đâu, biết bố có bạn gái chắc con bé sẽ rất vui." Câu trả lời của nam diễn viên khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi và có phần bức xúc, không hiểu tại sao ông lại nhắc đến cháu gái: "Đừng nói thay cho Tiểu Gạo Nếp", "Có tôn trọng ý kiến của con bé không vậy?", "Vui một mình là được rồi, hà tất phải vui thay cho Tiểu Gạo Nếp?”

Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới - Ảnh 4

Nhiều khán giả cho rằng, việc bố mẹ ly hôn, người dễ bị tổn thương nhất là con cái. Huống hồ cả bố lẫn mẹ đều là nghệ sỹ nổi tiếng, thì ít nhiều Tiểu Gạo Nếp cũng chịu sự tổn thương khi bố mẹ đường ai nấy đi. Hiện tại, Lưu Khải Uy có người mới, vẫn không biết bé Tiểu Gạo Nếp có suy nghĩ gì nên việc bố nam tài tử nhắc đến cháu gái và trả lời thay cho bé khiến nhiều người phẫn nộ.

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch. Sau 4 năm kết hôn, tháng 12/2018, Lưu Khải Uy và Dương Mịch thông báo ly hôn sau 5 năm chung sống. Về phía con gái Tiểu Gạo Nếp hiện đang được nhà nội nuôi dưỡng tại Hong Kong.

Bố Lưu Khải Uy khiến dân mạng bức xúc vì tự ý 'vui thay' cháu gái Tiểu Gạo Nếp trong câu chuyện Lưu Khải Uy có bạn gái mới - Ảnh 5

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Dung mạo xinh đẹp, cá tính hơn Dương Mịch của tình mới Lưu Khải Uy

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy - Lý Hiểu Phong có phong cách cá tính, vóc dáng thanh mảnh như người mẫu.

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