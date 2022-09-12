Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc "gà cưng"

Sao quốc tế 12/09/2022 09:15

Vu Chính là một trong những biên kịch cực kỳ mát tay khi lăng xê diễn viên. Anh đứng sau thành công của nhiều bộ phim đình đám tại làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, nhiều diễn viên bỗng vụt sáng thành sao nhờ sự ưu ái của Vu Chính.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 1

Vu Chính sinh năm 1978, quê ở Chiết Giang, Trung Quốc. Anh làm nên nhiều kịch bản đình đám như Triều Ca, Hạo Lan Truyện, Tân Thần Điêu đại hiệp (2014).

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 2

Anh là tác giả của nhiều kịch bản cổ trang đình đám. (Ảnh: Weibo)

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 3

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh từng được Vu Chính ưu ái. (Ảnh: Weibo)

Ngoài ra, anh còn đưa các tên tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao trở lại màn ảnh như Tần Lam, Xa Thi Mạn. Đáng nói, việc biên kịch Vu Chính biến Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn thành sao trong 1 đêm khiến nhiều người trầm trồ.

Để được Vu Chính "chọn mặt gửi vàng", các diễn viên phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên, họ phải có nhan sắc nổi bật với đường nét riêng biệt, gây ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện. Ngắm qua loạt mỹ nữ ký hợp đồng với Vu Chính, họ không quá xuất sắc nhưng ngoại hình lại tạo ấn tượng với khán giả.

Điển hình như 2 nữ diễn vừa được Vu Chính lăng xê là Triệu Tình và Châu Nghi. Tuy chưa được kiểm chứng tài năng nhưng họ đều có sắc vóc nổi trội. Trước bộ đôi diễn viên mới, Vu Chính cũng sở hữu mỹ nhân có vẻ đẹp thu hút như Bạch Lộc.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 4

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 5

Sắc vóc xinh đẹp của nữ diễn viên Triệu Tình. (Ảnh: Weibo)

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 6

Vẻ đẹp cá tính của Châu Nghi được khán giả mong đợi. (Ảnh: Pinterest)

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 7

Bạch Lộc từng gây sốt màn ảnh xứ Trung. (Ảnh: Weibo)

Thứ 2, Vu Chính yêu cầu các diễn viên phải tự tin, mạnh mẽ đối mặt với ý kiến trái chiều. Điều này thể hiện rõ trong sự nghiệp phim ảnh của Ngô Cẩn Ngôn, người được biên kịch Vu Chính o bế nhiều nhất.

Nhiều người nhận xét Ngô Cẩn Ngôn có vóc dáng cao gầy, không phù hợp đóng phim cổ trang. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị chê bai vì có "thái độ ngôi sao". Trước lời dèm pha của công chúng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn tỏ thiện chí, cố gắng tiếp thu và cải thiện khuyết điểm của mình. Biên kịch Vu Chính cũng nhiều lần đứng ra bênh vực cô. Dù vậy, danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn lại đang dần tuột dốc so với thời Diên Hi Công Lược.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 8

Thứ 3, các diễn viên muốn trở thành "gà cưng" của Vu Chính phải chấp nhận đóng những vai phụ để tích lũy kinh nghiệm. Họ không được có gánh nặng hình tượng. Vu Chính cho biết anh trân trọng những diễn viên chịu khó, dám làm xấu mình để vào vai và nghiêm túc lắng nghe góp ý.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 9

"Nữ hoàng vai phụ" Dương Dung chính là một gương mặt tiêu biểu, được Vu Chính tích cực lăng xê. Suốt nhiều năm liền, cô đóng vai phụ cho dàn sao như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, AngelaBaby. Nhờ đó, Dương Du được khán giả đánh giá là diễn viên đi lên bằng thực lực, có khả năng đảm nhận cả vai phản diện lẫn chính diện. Hiện tại, Dương Dung không chỉ tung hoành ở thể loại cổ trang mà còn tham gia nhiều dự án chính kịch.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 10

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc 'gà cưng' - Ảnh 11
Nữ hoàng vai phụ Dương Dung

Có thể nói, không ai phủ nhận thành công của Vu Chính song nhiều người vẫn tỏ ra ngán ngẩm trước loạt thị phi đến từ vị biên kịch này.

Trước đó, vào cuối năm 2020, biên kịch này đã gửi lời xin lỗi nữ sĩ Quỳnh Dao vì từng đạo nhái nội dung tiểu thuyết Mai hoa lạc để xây dựng lên bộ phim Cung tỏa liên thành. Vu Chính cũng từng bị chỉ trích vì sản xuất bộ phim Cung tỏa tâm ngọc ăn theo dự án Bộ bộ kinh tâm. Do đó, nhiều chi tiết trong phim của Vu Chính bị đánh giá là rập khuôn những phim khác.

Hồi tháng 1/2021, sự nghiệp của Vu Chính gặp khó khăn khi bị 156 vị biên kịch, nhà văn, nhà sản xuất đồng loạt chỉ trích vì hành vi đạo nhái tác phẩm.

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc "gà cưng"

Biên kịch Vu Chính tiết lộ tiêu chí khắt khe để lọc "gà cưng"

Vu Chính là một trong những biên kịch cực kỳ mát tay khi lăng xê diễn viên. Anh đứng sau thành công của nhiều bộ phim đình đám tại làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, nhiều diễn viên bỗng vụt sáng thành sao nhờ sự ưu ái của Vu Chính.

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