Bị bỏ rơi từ nhỏ, nam thần Pháp Y Tần Minh kiện bố đẻ ra tòa vì tranh chấp tài sản

Sao quốc tế 29/04/2021 09:51

Ít ai biết được rằng ngoài sự thành công và hạnh phúc hiện có, nam tài tử Trương Nhược Quân có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh.

Ngày 28/4, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ trước thông tin nam diễn viên Trương Nhược Quân kiện bố đẻ Trương Kiện ra tòa vì tranh chấp tài sản. Bố của nam diễn viên cho biết ông được con trai ủy quyền đám phán cát xê. Vậy nhưng trong thỏa thuận cuối cùng chỉ có phần đóng dấu của Trương Nhược Quân còn phần chữ ký lại bị giả mạo. Tranh chấp tài sản này lên tới 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 500 tỷ đồng).

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 Trương Nhược Quân kiện bố đẻ ra tòa vì tranh chấp tài sản gây chấn động Cnet
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 Từ nhỏ Trương Nhược Quân đã không nhận được sự quan tâm từ bố, lớn lên bố anh lại lấy danh nghĩa của con trai để vay tiền đầu tư hạng mục

Không chỉ bị bố đẻ lợi dụng tên tuổi để đi vay nợ, đầu tư, theo chia sẻ của cộng đồng mạng Trương Nhược Quân còn có tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Anh sống với ông bà nội từ bé, về cơ bản bố chưa bao giờ quan tâm đến Trương Nhược Quân. Bố anh hết lần này đến lần khác đổi “tiểu tam” khiến mẹ Trương Nhược Quân không chịu nổi và đã buộc phải đi Mỹ. Không chỉ hủy hoại gia đình mình, hiện nay bố Trương Nhược Quân còn bắt con trai gánh trên vai khoản nợ 140 triệu tệ khiến Trương Nhược Quân không thể chịu đựng nổi và đã phải khởi kiện bố đẻ ra tòa.

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 Rất may hiện tại đã có Đường Nghệ Hân luôn bên cạnh cổ vũ, động viên Trương Nhược Quân 

Dù rằng có tuổi thơ không mấy hạnh phúc nhưng hiện tại Trương Nhược Quân có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Đường Nghệ Hân. Tình cảm như câu chuyện ngôn tình giữa Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù nam tài tử Pháp Y Tần Minh luôn phải đối mặt với những tranh chấp về tài sản với bố đẻ nhưng Đường Nghệ Hân vẫn luôn bên cạnh động viên và đứng về phía chồng mình.

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Từ khóa:   Pháp Y Tần Minh Đường Nghệ Hân Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân

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