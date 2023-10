Bên trong dinh thự nghìn tỷ của Lương Lạc Thi - con dâu tỷ phú số 1 Hong Kong Lý Gia Thành

Nội thất của căn biệt thự này mang hơi hướng hoài cổ và ấm áp với toàn bộ sàn nhà được lát gỗ. Vật trang trí đều là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng cùng các món đồ cổ đắt tiền. Theo một nguồn tin, chi phí để trang hoàng căn biệt thự lên đến 200 triệu HKD (hơn 25 triệu USD).

Vốn là một diễn viên trẻ triển vọng với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, nhưng sau khi tham gia vào bộ phim Hollywood mang tên The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Lương Lạc Thi đã có quyết định khá bất ngờ về sự nghiệp của mình. Khi này, cô gặp gỡ Lý Trạch Giai, hai người nhanh chóng yêu nhau và về chung một nhà.

Năm 21 tuổi, Lương Lạc Thi đã trở thành mẹ, cô hạ sinh quý tử cho gia đình họ Lý, một năm sau cô lại tiếp tục có thêm một cặp sinh đôi. Tuy nhiên, hai người chỉ bên nhau 4 năm trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Sau khi chia tay với Lý Trạch Giai, Lưu Lạc Thi nhận được nhiều bất động sản và một khoản tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng từ chồng cũ. Hiện tại, cô đang sống cùng mẹ ruột và mẹ cô giúp chăm sóc các con để cô có thể chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình.