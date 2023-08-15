Bản phác thảo bối cảnh quay 'Tinh hán xán lạn' chưa từng công bố, đẹp đến từng chi tiết!

Mới đây, sau hơn một năm kể từ ngày "Tinh hán xán lạn" chính thức ra mắt khán giả trong nước, đoàn làm phim bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh bản phác thảo bối cảnh quay bộ phim mà trước đó chưa từng công bố, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Siêu phẩm phim hè trên màn ảnh Hoa ngữ 2022 "Tinh hán xán lạn" dù đã phát sóng được một năm nhưng sức hút của bộ phim vẫn còn đó, những thông tin hậu trường về phim vẫn luôn được khán giả và người hâm mộ hết sức quan tâm.

Bên cạnh sự thành công về nội dung và diễn xuất của nhân vật và bối cảnh cổ đại giả tưởng của "Tinh hán xán lạn" cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim có sức hút riêng, làm nên thành công lớn trên đường đua phim cổ trang hè 2022.

"Tinh hán xán lạn" là một bộ phim truyền hình Trung Quốc phát hành năm 2022, được thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Tinh hán xán lạn, hạnh thậm chí tai" của Quan Tâm Tắc Loạn. Phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm giữa Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư thủ vai) - con gái của Trình gia và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi thủ vai) - vị tướng quân trẻ anh dũng nhưng cũng cường quyền.

Số phận và địa vị giữa Trình Thiếu Thương - Lăng Bất Nghi tuy khác nhau nhưng cả hai đều gánh chịu những thương tổn từ thuở bé. Trình Thiếu Thương vì chiến tranh loạn lạc, ngay từ lúc chào đời, cô được cha mẹ gửi gắm cho em dâu của cha và bà nội. Người thím đối với cô thì luôn nuông chiều, nhưng trong lòng lại có ý đồ muốn cô thành người vô dụng.

Còn về Lăng Bất Nghi, anh có số phận rất phức tạp. Từ nhỏ Lăng Bất Nghi đã được đưa vào cung nuôi dưỡng, thánh thượng nhận làm nghĩa tử, học được rất nhiều bản lĩnh và sớm trở thành thiếu tướng quân lập không ít công lao hiển hách. Tưởng chừng là con trai của Lăng Ích và mẫu thân là Hoắc Quân Hoa, thế nhưng Lăng Bất Nghi lại là Hoắc Vô Thương - con trai của đại ca Hoắc Quân Hoa.

Để rửa oan cho mối thù của gia tộc, Lăng Bất Nghi quyết định giết Lăng Ích trước ngày thành thân cùng Trình Thiếu Thương. Cũng vì vậy, Lăng Bất Nghi phải lưu đày nhiều năm, bỏ lỡ tình cảm sâu đậm với Trình Thiếu Thương. Sau 5 năm xa cách, dù lòng nhớ nhung nhưng Thiếu Thương không muốn tha thứ cho Bất Nghi và quyết định sống một mình suốt đời.

Thế nhưng "trời có đạo không để tình nhân phải chia ly”, Lăng Bất Nghi - Trình Thiếu Thương lại tiếp tục cùng nhau vào sinh ra tử, nối lại tình xưa, thành thân ở huyện Hoa, sống hạnh phúc đến bạc đầu.

Đoàn làm phim khiến khán giả không khỏi xuýt xoa trước loạt ảnh đồ họa siêu đẹp, miêu tả bối cảnh cổ đại giả tưởng

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm phát sóng (5/7/2022-5/7/2023), hàng loạt câu chuyện hậu trường, clip về nhân vật, tạo hình nhân vật hay bối cảnh quay liên quan đến bộ phim cũng được chia sẻ rộng rãi và không ngừng gây sốt trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây.