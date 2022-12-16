Bạch Lộc từ công chúa hóa 'bà thím' chỉ vì chiếc váy đen tai hại, thần sắc thua cả tiểu hoa mới nổi

Trong đó, Bạch Lộc là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Ở đầu sự kiện, Bạch Lộc diện một bộ váy công chúa bồng bềnh, lấp lánh, khoe vòng một gợi cảm. Người đẹp chọn bộ váy khoe vai trần, bất chấp thời tiết lạnh giá. Nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của cô nàng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Ngày 15/12, Sina đưa tin nhiều nghệ sĩ Trung Quốc có mặt tại Thượng Hải để tham gia sự kiện thảm đỏ thường niên hàng năm của tạp chí GQ. Nhiều nghệ sĩ trẻ đang được công chúng yêu thích đã xuất hiện tại sự kiện như Quan Hiểu Đồng, Bạch Lộc , Vương Nhất Bác, Trương Nhược Quân, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Thành Nghị, Trương Gia Nghê...

Tạo hình nhẹ nhàng, yêu kiều tựa công chúa đẹp là thế nhưng Bạch Lộc lại có màn "quay xe" sau đó khiến ai nấy cũng phải bất ngờ. Chung thảm đỏ cùng loạt mỹ nhân khác, người đẹp lựa chọn một thiết kế váy đen già dặn. Hơn nữa, trang phục Bạch Lộc mặc bị nhận xét trông như chất liệu rẻ tiền, kiểu dáng không tôn được vòng eo của nữ diễn viên.

Chiếc váy với thiết kế không có gì đặc sắc cùng mái tóc không phù hợp đã vô tình "phản chủ" bởi có không ít người chê tạo hình này của nữ diễn viên trông "sến" và quê mùa, thậm chí "dừ" hơn chục tuổi.

Với cùng thiết kế váy đen, dân tình lại đặc biệt chú ý đến Điền Hi Vi - sao nữ được yêu thích gần đây trong bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường. Theo đó, "bản sao" Triệu Lộ Tư được khen ngợi hết lời trong bộ váy đen bó sát, khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ của mình.

Ngay lập tức, dân tình đã đem ảnh của Bạch Lộc và Điền Hi Vi ra so sánh. Đa số đều cho rằng nàng tiểu hoa sinh năm 1994 "lép vế" hoàn toàn so với đàn em.

Bạch Lộc hiện là "gà cưng" được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu... Bạch Lộc vươn lên hàng ngũ diễn viên trẻ nổi bật nhờ thành công của phim "Châu sinh như cố" và "Một đời một kiếp".

Còn Điền Hi Vi là nữ diễn viên trẻ sinh năm 1997. Điền Hi Vi vừa có tác phẩm Khanh khanh Nhật Thường lên sóng khá thành công. Nhờ đó, cô bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gây chú ý nhất cùng Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Bạch Lộc...