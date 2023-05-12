Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới

Sao quốc tế 12/05/2023 15:48

Tạo hình của Bạch Lộc liệu có qua được Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử?

Trong phim cổ trang Hoa ngữ, nếu trang phục màu trắng mang đến sự phiêu dật, đầy tiên khí thì sắc đen lại khiến khán giả liên tưởng đến sự bí ẩn và lạnh lùng. Trong những tập cuối của Trường Nguyệt Tẫn MinhBạch Lộc gây ấn tượng với tạo hình hỉ phục đen ở ma giới. Tạo hình kết hợp giữa đen và đỏ, kiểu trang điểm đậm giúp làm tôn lên làn da trắng của nàng tiểu hoa. 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 1
Tạo hình với hắc y của Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen ngợi

Đặc biệt, khán giả cho rằng Bạch Lộc hợp với kiểu tạo hình này hơn hẳn khi làm thần nữ. Có thể nói, càng về những tập cuối, tạo hình và nhan sắc của nàng “gà cưng” Vu Chính lại càng thăng hạng.

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 2

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 3

Nhiều người còn cho rằng Bạch Lộc diện hắc y đẹp hơn cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử 

Nữ phụ Mạt Nữ của Trần Đô Linh cũng lộ diện với tạo hình hắc y ma giới. Tuy nhiên, nhan sắc của cô nàng lại không được đánh giá cao bằng thời điểm vào vai Thiên Hoan và Diệp Băng Thường.

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 4
Trong cùng một phim nhưng tạo hình của Trần Đô Linh lại không mấy thu hút 

 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 5
Có vẻ như Bạch Lộc không hẳn bị nữ phụ lấn át như lời đồn 

Trước đó, một số tạo hình hắc y của Triệu Lệ Dĩnh trong hậu trường phim Dữ Phượng Hành đã được đăng tải. Bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ với phần ống tay áo xẻ dài, màu đen và xanh đối lập giúp nàng tiểu hoa tôn lên làn da trắng trẻo của mình.  

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 6
Trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần khiến dân tình mê mẩn vì tạo hình quá đẹp

 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 7
Khí chất của nhân vật Thẩm Ly cũng được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện một cách hoàn hảo.

 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 8
Khán giả hiện đang vô cùng mong đợi Dữ Phượng Hành sớm ngày lên sóng.

 Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, tạo hình hắc y của Cẩm Mịch (Dương Tử) xuất hiện khá ít nhưng ngay khi lên hình đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người xem. Cũng nhờ vai diễn này, tên tuổi của Dương Mịch đến gần với khán giả hơn.

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 9
Dương Tử diện hắc y kết hôn cùng ma tôn của ma giới

 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 10
Hỷ phục của Dương Tử cũng tạo nên cơn sốt 

 

Bạch Lộc lấn át Dương Tử - Triệu Lệ Dĩnh trong cùng tạo hình hắc y ma giới - Ảnh 11
Thường phục của cô nàng cũng được đánh giá cao 

Có người cho rằng nhìn tạo hình của Bạch Lộc ở Trường Nguyệt Tẫn Minh có phần bắt mắt hơn hẳn Trần Đô Linh, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử. Tạo hình này được nhận xét là rất phù hợp với phong thái mạnh mẽ của cô nàng trên màn ảnh.

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Từ khóa:   hoa ngữ sao cbiz Bạch Lộc #Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử

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