Bạch Lộc - La Vân Hi lộ ảnh sống chung nhà sau Trường Nguyệt Tẫn Minh giữa ồn ào hoãn chiếu An Ninh Như Mộng

Đúng như kế hoạch, An Ninh Như Mộng sẽ lên sóng nối tiếp sau Trường Nguyệt Tẫn Minh và nhận được nhiều kì vọng lớn từ khán giả. Thế nhưng, đến cận giờ phát sóng, đoàn làm phim bất ngờ thông báo rằng "Ninh An Như Mộng" không thể chiếu trong hôm nay vì lý do kĩ thuật. Trên weibo, đoàn làm phim viết: "Do vấn đề kỹ thuật, Ninh An Như Mộng sẽ hoãn thời gian phát sóng, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này".

Tạo hình của Bạch Lộc trong An Ninh Như Mộng được khán giả khen ngợi.

Giữa lúc Ninh An Như Mộng bị hoãn chiếu, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước loạt ảnh sống chung nhà của Bạch Lộc và La Vân Hi. Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, người hâm mộ đặc biệt là fan couple rất mong muốn cặp đôi có thể phim giả tình thật. Trong hậu trường cặp đôi cũng thể hiện sự thân thiết khiến fan thích thú.