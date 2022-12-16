Bạch Lộc cùng hai 'anh người yêu' lần đầu giáp mặt, visual với 'anh' nào đẹp đôi hơn?

Tại sự kiện của tạp chí GQ đã chứng kiến màn "mặt đối mặt" của Bạch Lộc và hai "người tình màn ảnh" của cô đang thu hút sự chú ý của nhiều netizen.

Tối 15/12, sự kiện thảm đỏ thường niên hàng năm của tạp chí GQ với chủ đề "Men of the year 2022" đã được diễn ra tại Thượng Hải. Sải bước trên thảm đỏ GQ Thịnh Điển lần này là những cái tên đang "làm mưa làm gió" của làng giải trí Hoa ngữ như: Quan Hiểu Đồng, Bạch Lộc, Vương Nhất Bác, Trương Nhược Quân, Lý Hiện, Thành Nghị, Trương Gia Nghê... Trong đó, sự xuất hiện của hai "người tình màn ảnh" của Bạch Lộc là Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách đặc biệt thu hút sự quan tâm từ công chúng. Bởi lẽ, đây là lần hiếm hoi bộ ba xuất hiện trong cùng một sự kiện.

Nhanh chóng, netizen đã lấy ảnh chụp chung của Bạch Lộc và hai người tình màn ảnh ra đặt lên "bàn cân" so sánh. Phần đông khán giả đều cho rằng mỹ nhân sinh năm 1994 trông vô cùng nổi bật và đẹp đôi hơn khi đứng cạnh Trương Lăng Hách. Cách đây không lâu cả hai đã cũng hợp tác trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên Bạch Lộc và Trương Lăng Hách xuất hiện cùng nhau sau tin đồn "phim giả tình thật" thời gian qua.

Ngoài ra, màn tương tác của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cũng gây chú ý lớn. Hiện tại, cặp đôi đang trong quá trình quay phim Dĩ Ái Vi Doanh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng những ngày qua. Tại hậu trường sự kiện, cả đã có những khoảnh khắc vui vẻ, hài hước cho thấy mối quan hệ của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ không hề xấu như những thông tin được đưa trên mạng dạo gần đây. Xuất hiện tại sự kiện Bạch Lộc gây ấn tượng với bộ lễ phục công chúa khoe vòng một gợi cảm. Cô hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu, và được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu... Sắp tới, nữ diễn viên sẽ có 2 tác phẩm ra mắt khán giả là bộ phim cổ trang Ninh An Như Mộng đóng cùng Trương Lăng Hách và phim ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác cùng Vương Hạc Đệ. Trong đó, Ninh An Như Mộng đã bước vào khâu hậu kỳ chuẩn bị kiểm duyệt. Còn Dĩ Ái Vi Doanh vẫn đang trong quá trình ghi hình, dự kiến lên sóng vào cuối năm 2023. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trong phim Ninh An Như Mộng. Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong một cảnh quay của phim Dĩ Ái Vi Doanh.

Từng được so sánh với Bạch Lộc, thế nhưng mỹ nhân này lại càng mất hút sau scandal mắc bệnh ngôi sao Đã từng là mỹ nhân được so sánh với Bạch Lộc và kỳ vọng có sự nghiệp thăng hoa thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại chỉ mang về vỏn vẹn 2 chữ ''thất vọng''.

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