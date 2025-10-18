Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Tham gia chương trình truyền hình thực tế Dọc đường nở hoa 2, Lưu Gia Linh chia sẻ với các bạn đồng trang lứa quan điểm về làm vợ, làm mẹ.

Tham gia chương trình truyền hình thực tế Dọc đường nở hoa 2, Lưu Gia Linh chia sẻ với các bạn đồng trang lứa quan điểm về làm vợ, làm mẹ. Cô thẳng thắn thừa nhận chủ trương không sinh con, nhưng bị một đồng nghiệp chất vấn: "Ai cũng như thế thì làm sao sự sống có thể duy trì được, sao có thể có người nối dõi tông đường?".

Lưu Gia Linh thay đổi sắc mặt và phản pháo thẳng thừng: "Đừng nói vậy, tôi không đồng ý. Với tôi, tôi chỉ là không muốn sinh con thôi. Phụ nữ có quyền tự quyết định cuộc sống, không nên bị ràng buộc bởi những quan niệm truyền thống".

Đây không phải lần đầu tiên Lưu Gia Linh gây tranh cãi khi tiết lộ quan điểm về việc sinh con cái. Trong một chương trình năm 2023, diễn viên từng trải lòng: "Thật ra tôi từng rất muốn có con. Hồi đó, bạn bè tôi ai cũng có con, giống như ai cũng có một chiếc túi xách xịn nên tôi cũng muốn có. Tuy nhiên, Lương Triều Vỹ lại không muốn".

Lưu Gia Linh cho biết, không phải Lương Triều Vỹ ghét trẻ con, mỗi khi nhìn thấy trẻ con trên phim trường, anh lại chủ động chơi đùa với chúng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Lý do thực sự khiến anh không muốn có con nằm sâu trong bóng tối tuổi thơ: những trận cãi vã triền miên của bố mẹ, tiếng họ mắng mỏ như những mũi kim đâm vào tim anh.

Chính Lương Triều Vỹ cũng từng thú nhận, việc lớn lên trong sợ hãi, trốn dưới chăn và khóc lóc đã khiến anh mất tự tin vào trách nhiệm làm cha mẹ và lo sợ không thể chăm sóc con chu đáo. Anh cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chăm sóc mẹ, chị gái và vợ, dẫn đến sự miễn cưỡng khi phải gánh vác thêm trách nhiệm.

Những năm qua, Lưu Gia Linh ít tham gia đóng phim nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội.

