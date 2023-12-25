'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp'

Sao quốc tế 25/12/2023 15:53

Hình ảnh mới nhất của Trần Đô Linh trong dự án Đại Mộng Quy Ly khiến netizen bùng nổ vì quá kinh diễm.

Sau khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, không chỉ Bạch Lộc - La Vân Hi nhận được nhiều sự quan tâm mà cả nữ phụ Trần Đô Linh cũng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho diễn xuất và nhan sắc của nữ diễn viên, anti-fan đã được dịp mỉa mai Trần Đô Linh chỉ hợp "làm nền" cho người khác khi không chỉ 1 mà rất nhiều lần cô nàng làm cameo cho các dự án phim. Thậm chí nhiều bình luận ác ý còn chê bai vẻ ngoài thiếu hào quang nữ chính của Trần Đô Linh. 

'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp' - Ảnh 1

Hay gần nhất, cô nàng tiếp tục nhận vai phụ trong dự án Nhất Niệm Quan Sơn có đàn chị Lưu Thi Thi diễn chính. 

'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp' - Ảnh 2

Tuy nhiên, mới đây, ngay khi đạo diễn Quách Kính Minh tung loạt ảnh về phân đoạn của nhân vật Trần Đô Linh trong Đại Mộng Quy Ly tặng người hâm mộ nhân dịp Giáng sinh, CĐM đồng loạt "quay xe" vì quá kinh diễm.

Người đẹp 9X hóa thân một cô gái ma mị nằm giữa đường dưới cơn mưa nặng hạt. Tạo hình nhân vật lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ vì quá đẹp. Nữ diễn viên vào top những chủ đề được bàn tán nhiều nhất Weibo trong ngày.

'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp' - Ảnh 3

Sao nữ phim Tai Trái được khen hết lời với nước da trắng, nổi bật trong trang phục đen, gương mặt thanh tú với đôi mắt đẫm lệ như biết nói. Có thể nói, nhan sắc và khí chất mong manh, yếu đuối của Trần Đô Linh khiến cô càng đẹp hơn khi đóng những cảnh phim bi thương.

Không dừng lại ở đó, các bức ảnh tiếp theo lại cho thấy một Trần Đô Linh hoàn toàn trái ngược, như biến thành một yêu nữ ma mị với nụ cười ranh mãnh cùng trong khi miệng vẫn dính đầy máu. Netizen ngay lập tức choáng ngợp bởi thần thái đỉnh cao và cách hóa thân ấn tượng của tình cũ Dương Dương. 

'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp' - Ảnh 4

Đại Mộng Quy Lục là dự án phim mới của đạo diễn Quách Kính Minh trong vai trò giám chế, phim quy tụ dàn cast chính gồm Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Lâm Tử Diệp, Điền Gia Thụy, Từ Chấn Hiên, Tả Diệp..., ngoài ra còn có Thừa Lỗi, Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận vai khách mời.

'Bà hoàng vai phụ' khiến MXH bùng nổ với tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp, bi thương hay quỷ dị đều 'cân đẹp' - Ảnh 5

Đây là dự án cổ trang tiên hiệp ngôn tình cải biên từ truyện tranh "Tân Sơn Hải Kinh", dựa trên cuốn sách cổ "Sơn Hải Kinh". 

Đại Mộng Quy Ly tiếp tục vẽ nên câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, đối mặt với kết thúc bi thương cho tất cả các nhân vật.

Bất chấp cái kết không có hậu chờ đón trước, khán giả vẫn mong chờ Đại Mộng Quy Ly bởi phim quy tụ dàn trai xinh gái đẹp cực mãn nhãn.

Rầm rộ tin đồn Dương Dương 'sánh đôi' cùng Trần Đô Linh trong một dự án cổ trang mới

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Mạng xã hội xứ Trung đang rầm rộ vì tin đồn Dương Dương sẽ 'tái xuất giang hồ' cùng Trần Đô Linh trong một dự án mới của đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn.

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