Ảnh cưới của Bạch Lộc bất ngờ được đào lại khiến dân tình bàn tán xôn xao, chú rể là ai mà bị chê 'kém xa' La vân Hi?

La Vân Hi và Bạch Lộc được fan tích cực “đẩy thuyền” sau “phản ứng hóa học” vô cùng tự nhiên trong Nửa là đường mật nửa là đau thương. Nam thần họ La được khen là “người tình màn ảnh” xứng đôi nhất với nàng tiểu hoa 9x.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kỳ Tử. Tác phẩm xoay quanh cặp đôi Giang Quân (Bạch Lộc) - một cô gái mạnh mẽ, ngổ ngáo, chính trực và Viên Soái (La Vân Hi) - tổng tài hào hoa, quyền lực với tính cách bướng bỉnh, ngang tàng thậm chí sẵn sàng dùng mọi cách để đạt được mục đích. Nam thần vạn người mê này lại thầm yêu nữ chính suốt nhiều năm nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Đến khi Giang Quân nên duyên với người khác, anh lại tìm cách phá hoại, đoạt lại người mình yêu.

Cũng từ bộ phim này mà Bạch Lộc và La vân Hi trở thành một trong những couple tiên hiệp hot nhất Cbiz, khó có nam chính nào đẹp đôi hơn khi kết hợp với nàng Giang Quân.

Bởi vậy mà mới đây, đúng dịp kỷ niệm 2 năm phát sóng phim Ngọc Lâu Xuân, bộ ảnh cưới của Bạch Lộc bất ngờ được đào lại. Trong phim, nàng tiểu hoa vào vai Lâm Thiếu Xuân và kết hôn cùng Tôn Ngọc Lâu do Vương Nhất Triết đóng. Bộ phim không quá nổi tiếng nhưng vẫn được đánh giá là có tạo hình, bối cảnh chất lượng.

Trong bộ ảnh, Bạch Lộc được khen hết lời vì nhan sắc trẻ trung, biểu cảm đáng yêu khiến nhiều người mê mẩn. Tạo hình hỉ phục đỏ rực rỡ kết hợp với mũ phượng cầu kỳ cũng làm tôn lên nhan sắc của nàng “gà cưng” Vu Chính rất nhiều.

Ở thời điểm hợp tác cùng nhau, Vương Nhất Triết không được netizen đánh giá quá cao. Anh chàng chủ yếu đảm nhận các vai nam phụ trong phim do Vu Chính sản xuất. Vương Tư Triết và Bạch Lộc lại không đem lại chemistry như mong đợi. Nhiều khán giả nhận xét phản ứng hóc học cùng la vân Hi trong những phim trước bùng nổ hơn rất nhiều.