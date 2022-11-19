Ảnh chụp Lưu Diệc Phi cùng dàn sao Hong Kong từ hơn 10 năm trước được 'đào lại'

Sao quốc tế 19/11/2022 08:08

Lưu Diệc Phi luôn được tôn vinh là tường thành nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Do đó, nữ diễn viên luôn tỏa sáng và không hề lép vế dù đứng bên cạnh bất kì minh tinh nổi tiếng nào.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ lại và bàn tán về bức ảnh chụp Lưu Diệc Phi cùng dàn sao Hong Kong từ hơn 10 năm trước. Có thể thấy qua bức ảnh, từ trái qua phải, có thể nhận thấy Hướng Tả (con trai Hướng Hoa Cường), Nhậm Đạt Hoa, Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi, Hướng Thái, Hướng Hoa Cường, Trần Bách Tường, Lương Gia Huy, Lưu Thanh Vân và cuối cùng là Tăng Chí Vỹ.

Bức ảnh hội tụ rất nhiều những gương mặt nổi tiếng và có quyền lực trong làng giải trí xứ Cảng Thơm nói riêng và làng giải trí Hoa Ngữ nói chung.

Ảnh chụp Lưu Diệc Phi cùng dàn sao Hong Kong từ hơn 10 năm trước được 'đào lại' - Ảnh 1

Đáng chú ý là Lưu Diệc Phi chính là người đứng giữa, xung quanh là những tên tuổi, nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng nhưng nữ diễn viên không hề luống cuống, tay đút túi áo, thoải mái và tự tin.

Bức ảnh này có lẽ được chụp khi cô đang quay bộ phim Vua Kung Fu đóng cùng các gương mặt hàng đầu như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lý Băng Băng, Michael Angarano, Trâu Triệu Long,... Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi đang dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh sau những thành công gặt hái được từ lĩnh vực phim truyền hình.

Ảnh chụp Lưu Diệc Phi cùng dàn sao Hong Kong từ hơn 10 năm trước được 'đào lại' - Ảnh 2

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong một gia đình có nhiều thế hệ mỹ nhân. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã đoạt giải Người mẫu tuổi nhi đồng khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc. Lưu Diệc Phi cũng đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, Lưu Diệc Phi được các đạo diễn ưu ái giao nhiều vai mỹ nhân như "Thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 2003, Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp năm 2006. Kể từ khi tham gia nhiều bộ phim kinh điển, tên tuổi của Lưu Diệc Phi được biết đến rộng rãi ở Trung Quốc. Cô cũng là nữ nghệ sĩ hiếm khi dính tin đồn về hành xử, lối sống.

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