Angela Baby lên tiếng phản hồi sau khi bị bắt gặp đi bar, hẹn hò với nam ca sĩ Quan Triết

Sao quốc tế 05/01/2023 15:35

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Angela Baby bị tung clip đi bar với nam ca sĩ Quan Triết.

Mới đây, trang Sina đưa tin, Angela Baby bị tung clip đi bar với nam ca sĩ Quan Triết. Đồng thời, họ còn bị phát hiện cùng đi trượt tuyết ở Cát Lâm (Trung Quốc). Điều này làm dấy lên tin đồn tình ái giữa nữ diễn viên và Quan Triết.

Ngay sau đó, quản lý Angela Baby có động thái phủ nhận hàng loạt tin đồn tình ái liên quan đến nữ diễn viên. Đại diện người đẹp sinh năm 1989 thể hiện sự tức giận trên trang cá nhân. "Vô lý đến không thể chấp nhận. Toàn tin đồn nhảm", quản lý Angela Baby viết.

Angela Baby lên tiếng phản hồi sau khi bị bắt gặp đi bar, hẹn hò với nam ca sĩ Quan Triết - Ảnh 1

Trước đó, truyền thông Trung Quốc nghi vấn Quan Triết chính là người bạn trai bí mật của ngôi sao Cô phương bất tự thưởng. Cách đây không lâu, một người hâm mộ nữ diễn viên cho biết Angela Baby bị dương tính với Covid-19 sau khi đi bar cùng bạn trai, dẫn đến việc phải hủy hai hoạt động livestream.

Theo người này, tất cả fanclub đều biết Angela Baby hẹn hò nhưng không ai hài lòng về đối tượng của người đẹp 34 tuổi. Họ gọi người yêu mới của thần tượng là "anh bạn trai xấu xí".

Angela Baby lên tiếng phản hồi sau khi bị bắt gặp đi bar, hẹn hò với nam ca sĩ Quan Triết - Ảnh 2

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, chuyện tình cảm của Angela Baby nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tháng 3/2022, cô bị đưa tin đang trong mối quan hệ lãng mạn với một doanh nhân. Họ thường gặp mặt nhau ở ngoại ô Thượng Hải. Sau đó, nữ diễn viên đích thân bác bỏ. Gần đây, nữ diễn viên cũng gây bàn tán khi để chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại căn hộ của mình.

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang hẹn hò với hotgirl Diệp Kha. Sau 10 tháng ly hôn, rộ lên nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới đang chung sống. Nam diễn viên họ Huỳnh thậm chí còn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và lên kế hoạch gây dựng cuộc sống mới bên hot girl nóng bỏng. Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh có dấu hiệu tu sửa lại căn biệt thự 5 tầng - tổ ấm cũ của anh và Angela Baby.

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