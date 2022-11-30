Angela Baby bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lùm xùm hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi

Sao quốc tế 30/11/2022 17:15

Mới đây, Angela Baby nhận được giải thưởng "Nhân vật hot của năm" tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2022

Vào ngày 29/11 vừa qua, Đêm hội Weibo được tổ chức trong thời điểm đại dịch tại Trung Quốc khiến nhiều khán giả chú ý và mãn nhãn với sắc vóc của các minh tinh. Tham gia sự kiện có dàn diễn viên hot hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ, Quan Hiểu Đồng, Trương Thiên Ái, Đàn Kiện Thứ, Dương Siêu Việt, Kim Thần, Hứa Ngụy Châu, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Triết Viễn, Ân Đào, Đặng Tử Kỳ, Bạch Vũ Phàm, Dương Địch...

Đặc biệt, xuất hiện tại đêm hội này, Angela Baby khá nổi bật được đánh giá cao về nhan sắc, thần thái, phong cách. Đồng thời, nữ diễn viên còn vinh dự nnhận được giải thưởng "Nhân vật hot của năm" tại Đêm hội Weibo 2022

Angela Baby bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lùm xùm hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi - Ảnh 1Angela Baby bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lùm xùm hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi - Ảnh 2

Trước đó, Angela Baby vướng tin đồn hẹn hò với một nam diễn viên kém tuổi trong giới Cbiz. Ngoài ra, Lâm Nhất đang đóng cặp với Mưu nữ lang Lưu Hạo Tồn trong phim truyền hình Lực ly tâm. Đây không phải lần đầu Angela Baby và Lâm Nhất vường tin hẹn hò.

Theo HK01, hồi tháng 4, có thông tin vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh và ngôi sao Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị bắt gặp đến quán điện tử cùng nhau. Sau khi tin hẹn hò lan truyền, hai nghệ sĩ không đứng ra phủ nhận mà chỉ có nhóm fan khẳng định thần tượng của họ vẫn độc thân.

Angela Baby bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lùm xùm hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi - Ảnh 3Angela Baby bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lùm xùm hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi - Ảnh 4

Angela Baby sinh năm 1989 hơn Lâm Nhất 10 tuổi. Tuy nhiên, cô có ngoại hình và phong cách trẻ trung, do đó, khi hợp tác trong show Keep Running, hai người trông đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Bạn trai tin đồn của Angela Baby có chiều cao ấn tượng 1,88 m. Lâm Nhất nổi tiếng với vai Cố Vị Dịch trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta. Đây là nhân vật nam thần học đường được nhiều khán giả yêu thích, giúp tên tuổi của Lâm Nhất nổi tiếng ở cả Hàn Quốc, Việt Nam.

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Mới đây, Lâm Nhất và Angela Baby tiếp tục vướng phải tin đồn hẹn hò.

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