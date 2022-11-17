Ấn tượng với phong cách trang điểm mắt khói của Lưu Diệc Phi

Người hâm mộ Hoa ngữ không khỏi bất ngờ trước tạo hình cực lạ, đẹp khác hẳn tạo hình dịu dàng thường thấy của cô nàng. Chỉ một bức hình nhưng đã lột tả được nhiều cung bậc nhan sắc của Lưu Diệc Phi, vừa sắc sảo, vừa mong manh, vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

Lưu Diệc Phi ít khi trang điểm đậm bởi từ trước đến nay, nữ diễn viên thường trung thành với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét đẹp thanh thoát của "thần tiên tỷ tỷ". Tuy nhiên, mới đây, khán giả "đào lại" hình ảnh cô trang điểm đậm khiến "vạn người mê".

Từ trước đến nay, Lưu Diệc Phi luôn là người tương đối nhỏ nhắn, tươi tắn, hiếm khi trang điểm đậm, nhưng lần này vẻ ngoài của cô ấy lại khiến người ta kinh ngạc. Kiểu trang điểm mắt khói sắc sảo nhưng không có cảm giác nặng nề chút nào. Với khí chất của Lưu Diệc Phi, lối trang điểm này vẫn không làm lu mờ nét đẹp thanh thoát của nữ diễn viên

Hiện tại Lưu Diệc Phi đã 35 tuổi, nhưng thần thái vẫn không hề thay đổi theo năm tháng. Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng với vẻ đẹp thoát tục Lưu Diệc Phi vẫn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn cho những vai diễn, các nhân vật có nhan sắc kinh diễm như nhân vật Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên…

Gần đây, thành công của bộ phim truyền hình "Mộng Hoa Lục" đã giúp Lưu Diệc Phi được công nhận diễn xuất và được nhiều đạo diễn nhắm đến cho những vai diễn sắp tới.

Hiện tại, nữ diễn viên đang quay bộ "Đi đến nơi có gió" cùng Lý Hiện. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng, sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi. Nơi đây, cô gặp Tạ Chi Dao (Lý Hiện đóng), một người đã từ bỏ công việc lương cao và trở về quê hương để khởi nghiệp.

Sau nhiều lần trò chuyện, Tạ Chi Dao mời Hứa Đậu Hồng cùng mình xây dựng khách sạn và khai phá làng du lịch, giúp quê hương đổi mới. Trong những ngày tháng chung sống, Tạ Chi Dao đã cảm nhận được lòng tốt và sự thành thật của Hứa Đậu Hồng, trong khi Hứa Đậu Hồng cũng cảm động trước chủ nghĩa lý tưởng săn sóc già trẻ lớn bé nơi thôn quê của Tạ Chi Dao. Hai người phải lòng nhau, và cuối cùng đến với nhau. Cùng với đó là những tình tiết phim nhẹ nhàng làm nổi bật lên tình cảm ngọt ngào của hai nhân vật chính.