An Ninh Như Mộng của Bạch Lộc - Trương Lăng hách nhận 'tin vui' sau ồn ào hoãn chiếu vô thời hạn

Gần đây, vụ việc Ninh An Như Mộng đột ngột thông báo lịch chiếu ngay trong ngày rồi lại thông báo hủy chiếu gây náo động trong cộng đồng người yêu phim Trung Quốc. Được biết, sau vài tiếng tuyên truyền lịch phát sóng kiểu "hạ cánh khẩn cấp" ngay trong ngày, đoàn phim Ninh An Như Mộng đành phải ngậm ngùi đăng tin hoãn chiếu do vấn đề kỹ thuật.

An Ninh Như Mộng bất ngờ thông báo hoãn chiếu trước giờ phát sóng 2 tiếng.

Trước đó, Ninh An Như Mộng vốn đã ấn định lịch lên sóng vào gần cuối tháng 5, tuy nhiên do trục trặc về kỹ thuật (theo như thông báo của nhà sản xuất) nên phim đã buộc phải lùi lại ngày lên sóng. Cũng có đồn đoán về việc tác phẩm nhà IQIYI sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 tới.