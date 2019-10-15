9 năm 30 nghệ sĩ tự kết thúc cuộc đời, showbiz Hàn Quốc đáng sợ đến mức nào?

Sao quốc tế 15/10/2019 16:20

Cái chết của Sulli khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc lại khiến nhiều nghệ sĩ lựa chọn kết thúc cuộc đời?

Những ngày này, làng giải trí Hàn Quốc bỗng dưng khá trầm lặng do cái chết của Sulli. Trên thực tế, cô chỉ là một trong số rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của đất nước Kim Chi tìm đến cái chết trong những năm qua. Đáng chú ý, trước khi tự tử hầu hết các nạn nhân đều có triệu chứng của căn bệnh trầm cảm.

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Ra đi ở tuổi 25, cái chết của Sulli khiến làng giải trí châu Á chấn động

Bốn tháng trước, nữ diễn viên Jeon Mi Seon đã kết liễu cuộc đời bằng cách treo cổ ở tuổi 49. Khi còn sống cô cũng từng có triệu chứng của bệnh trầm cảm. Trong mắt đồng nghiệp, Jeon Mi Seon là một người hết lòng vì công việc, năm nào cũng cho ra mắt tác phẩm mới.

Năm 2017, nam ca sĩ cùng công ty với Sulli là Kim Jong Hyun cũng tìm đến cái chết khi mới 27 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam ca sĩ này được xác định là tự tử. Kim Jong Hyun để lại di thư cho thấy anh đã mắc bệnh trầm cảm nặng.

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Tháng 6/2019 nữ diễn viên Jeon Mi Seon treo cổ ở tuổi 49. Khi còn sống nữ diễn viên có triệu chứng của bệnh trầm cảm

Vào năm 2014, một trang truyền thông đã tổng kết rằng chỉ trong vòng 9 năm (từ 2005-2014) đã có 30 nghệ sĩ Hàn Quốc tự sát bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước hiện tượng này, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng showbiz Hàn Quốc thực sự có vấn đề bất thường? Phải chăng môi trường làm việc của những nghệ sĩ Hàn Quốc tài hoa bạc mệnh ấy rất tồi tệ khiến họ bị suy sụp tinh thần, dẫn đến hành vi tự sát?

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Năm 2017, một đồng nghiệp nam của Sulli là Kim Jong Hyun cũng tự sát khi mới 27 tuổi

Dù làm việc cật lực nhưng trên thực tế những nghệ sĩ Hàn Quốc không kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người không có chỗ dựa vững chắc. Họ thường bị công ty quản lý bóc lột lao động. Điển hình nhất chính là câu chuyện của nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Cái chết của cô chính là lời tố cáo cho việc bị lạm dụng.

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Cái chết của Jang Ja Yeon tố cáo môi trường làm việc trong showbiz Hàn vô cùng khốc liệt 

Được nổi tiếng là giấc mơ của rất nhiều người, vậy nhưng khi đã trở thành người của công chúng, các nghệ sĩ phải gồng mình để nổi tiếng và thành công hơn nữa. Trước sức ép của dư luận và của công ty quản lý, rất nhiều người nổi tiếng rơi vào trạng thái trầm cảm. Nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời, điều xấu nhất có thể sẽ xảy ra.

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Từ khóa:   Jang Ja Yeon Kim Jong Hyun Sulli tự tử

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