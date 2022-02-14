4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu "lăng xê" bạn diễn

Sao quốc tế 14/02/2022 21:10

Đây là những mỹ nhân đình đám góp phần giúp tên tuổi của các sao nam tăng danh tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu Hoa đán nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Không thể phủ nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang là ngôi sao được săn đón hàng đầu hiện nay. Cô không chỉ khiến cư dân mạng trầm trồ về nhan sắc mà diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương cũng đã cải thiện rất nhiều. 

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 1

Việc sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu đã giúp mỹ nhân có trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo mang giá trị thương mại cao. Danh tiếng và vị thế hiện tại của Nhiệt Ba trong làng giải trí đều không phải dạng vừa.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 2

Tuy nhiên, nữ diễn viên không đặt quá nhiều yêu cầu khắt khe trong việc lựa chọn bạn diễn. Do đó việc hợp tác cùng cô trong các dự án lớn nhỏ vẫn là một trong những mong ước của nhiều sao nam Cbiz.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh

“Nữ hoàng rating” Triệu Lệ Dĩnh luôn thuộc top các tiểu hoa đán được sao nam “tranh giành” hợp tác. Tuy ngoại hình không quá nổi bật nhưng khuôn mặt tròn trịa và những đường nét tinh tế của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy siêu dễ thương. 

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh có khả năng biến hóa rất tốt, cô ấy có thể vào vai một tiểu yêu tinh đáng yêu hay một nữ sát thủ lạnh lùng, thậm chí là vai nữ tổng tài. Những vai diễn này đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng tiểu hoa đán và cô có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Không thể phủ nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ có thực lực trong giới giải trí Trung Quốc. 

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 5

Triệu Lệ Dĩnh từng sánh đôi với nhiều sao nam đình đám. Sau khi những nam diễn viên này đóng phim cùng Triệu Lệ Dĩnh, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của họ đã tăng lên vùn vụt. 

 4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 6

Dương Mịch 

Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh mà dường như "nữ hoàng màn ảnh nhỏ" Dương Mịch còn rất có duyên với "nghề" lăng xê bạn diễn. Chẳng thế mà bất cứ diễn viên nào, từ nam đến nữ, chỉ cần hợp tác với Dương Mịch trong phim là y như rằng sự nghiệp có phần phất lên như diều gặp gió. 

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 7

Dương Mịch từng nhiều lần hợp tác cùng các các sao nam nổi tiếng xứ Trung như Lưu Khải Uy, Lý Dịch Phong, Hứa Khải. Cô đặc biệt lăng xê thành công cho Triệu Hựu Đình sau Tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 8

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 9

Mỗi bộ phim mà Dương Mịch tham gia đều giữ được độ hot nhất định và đem đến nhiều cơ hội nổi tiếng cho bạn diễn. Chính vì thế mà không ít sao nam đều muốn được “sánh bước” cùng cô một lần trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 10

Dương Tử

Sao nữ thành công đưa bạn diễn nam đi lên không thể thiếu Dương Tử. Nổi danh sau nhiều mỹ nhân cùng tuổi nhưng Dương Tử sớm đã sở hữu nhiều thành tích vô cùng đáng gờm. Cô được đánh giá cao về diễn xuất, bên cạnh đó là khả năng chọn kịch bản "10 thắng 10". 

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 11

Đặng Luân và Lý Hiện mặc dù đã có danh tiếng từ trước, song đến khi hợp tác cùng Dương Tử, họ lại càng thu hút thêm lượng lớn fan. Trong Hương mật tựa khói sương, Dương Tử và Đặng Luân cùng nhau lấy nước mắt khán giả. Ở Cá mực hầm mật, Dương Tử và Lý Hiện lại mang đến nét diễn đầy sự chân thành.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 12

Có thể nói, sự có mặt của cô nàng trong các bộ phim đã giúp cho nhà làm phim và bạn diễn đều gặp số “vượng. Không ít sao nam khi được phỏng vấn đều thành thật thú nhận rằng có mong muốn được một lần “thành đôi” cùng Dương Tử.

4 mỹ nhân Hoa ngữ mà sao nam nào cũng mong một lần được thành đôi vì có khiếu 'lăng xê' bạn diễn - Ảnh 13

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